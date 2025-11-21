Final da Libertadores: Conmebol divulga arbitragem argentina

Árbitro Darío Herrera, de 40 anos, ficará a cargo de comandar grande decisão entre Palmeiras e Flamengo; argentino apitou jogos de ambos / Crédito: Jogada 10

A Conmebol divulgou oficialmente nesta sexta-feira (21/11) a arbitragem para a final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, no Monumental de Lima, no Peru. Assim, Darío Herrera, da Argentina, será o responsável por comandar a grande decisão entre Palmeiras e Flamengo, que duelam a partir das 18h (de Brasília). Com exceção de dois auxiliares do VAR e do quinto árbitro (uruguaios), a equipe de arbitragem, aliás, vem da Argentina. Cristian Gonzalo Navarro será o assistente número 1, enquanto José Miguel Savorani será o número 2. Maximiliano Nicolás Ramírez será o quatro árbitro, enquanto o VAR fica a cargo de Hérctor Alberto Paletta. Dessa forma, será a sétima partida da atual edição da Libertadores para Darío Herrera, de 40 anos.