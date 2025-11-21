Final da Kings Cup América será em estádio de beisebol icônico no México

Situado no complexo esportivo Magdalena Mixhuca, em Iztacalco, o estádio é a casa dos Diablos Rojos del México, força histórica da Liga Mexicana de Beisebol. Contudo, para a decisão da Kings Cup América, o tradicional diamante de terra batida dá lugar ao gramado sintético de futebol 7.

A Kings Cup América preparou um palco tão grandioso quanto inusitado para sua final. O confronto entre Furia, representante brasileiro, e Peluche Caligari , sensação mexicana, não acontecerá em um campo de futebol tradicional, mas sim em uma das arenas mais modernas do beisebol continental: o Estádio Alfredo Harp Helú, na Cidade do México.

Inaugurado em 23 de março de 2019, o Alfredo Harp Helú chama atenção pelo projeto arquitetônico arrojado. Sua cobertura, projetada para lembrar o tridente de um diabo, virou marca registrada da arena e rendeu apelidos como “Diamante de Fogo” e “Inferno Solar”. Além do impacto visual, a estrutura tem influência direta no ambiente da partida, já que foi planejada para reverberar o som da torcida em direção ao campo.

E casa cheia é o que se espera. Com os mexicanos do Peluche Caligari jogando “em casa” e mobilizando sua numerosa comunidade, a pressão promete ser intensa sobre a Furia.

A escolha do Alfredo Harp Helú representa mais do que uma mudança de cenário. Mas é um marco para a Kings League, que deixa o ambiente controlado dos estúdios e entra em uma arena de grande porte. De um lado, a apaixonada torcida brasileira da Furia. Do outro, a força dos anfitriões do Peluche Caligari, que prometem transformar o estádio em um verdadeiro caldeirão.