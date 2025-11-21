Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Final da Kings Cup América será em estádio de beisebol icônico no México

Furia enfrenta o Peluche Caligari no moderno Estádio Alfredo Harp Helú, brigando pelo título continental da competição
Autor Jogada 10
Jogada 10
A Kings Cup América preparou um palco tão grandioso quanto inusitado para sua final. O confronto entre Furia, representante brasileiro, e Peluche Caligari, sensação mexicana, não acontecerá em um campo de futebol tradicional, mas sim em uma das arenas mais modernas do beisebol continental: o Estádio Alfredo Harp Helú, na Cidade do México.

Situado no complexo esportivo Magdalena Mixhuca, em Iztacalco, o estádio é a casa dos Diablos Rojos del México, força histórica da Liga Mexicana de Beisebol. Contudo, para a decisão da Kings Cup América, o tradicional diamante de terra batida dá lugar ao gramado sintético de futebol 7.

Inaugurado em 23 de março de 2019, o Alfredo Harp Helú chama atenção pelo projeto arquitetônico arrojado. Sua cobertura, projetada para lembrar o tridente de um diabo, virou marca registrada da arena e rendeu apelidos como “Diamante de Fogo” e “Inferno Solar”. Além do impacto visual, a estrutura tem influência direta no ambiente da partida, já que foi planejada para reverberar o som da torcida em direção ao campo.

E casa cheia é o que se espera. Com os mexicanos do Peluche Caligari jogando “em casa” e mobilizando sua numerosa comunidade, a pressão promete ser intensa sobre a Furia.

A escolha do Alfredo Harp Helú representa mais do que uma mudança de cenário. Mas é um marco para a Kings League, que deixa o ambiente controlado dos estúdios e entra em uma arena de grande porte. De um lado, a apaixonada torcida brasileira da Furia. Do outro, a força dos anfitriões do Peluche Caligari, que prometem transformar o estádio em um verdadeiro caldeirão.

