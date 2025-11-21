Filho ilustre do Lanús, Salvio destaca “fome” por título da Sul-Americana

Desde 2024 no clube onde se formou e profissionalizou, Salvio terá a chance de viver sua primeira decisão após o retorno. Cenário esse, por sinal, que ele colocou como meta no momento que acertou a volta para o Lanús:

Figura de rodagem no futebol europeu, com história marcante pelo Benfica e que decidiu voltar as origens na Argentina. É natural que esse roteiro, logo de cara, seja atribuído a Ángel Di María e sua relação com o Rosario Central. Entretanto, a mesma máxima vale para o meia-atacante Eduardo Salvio, uma das figuras destacadas do Lanús, finalista da Sul-Americana.

“Estamos a um passo (de conquistar o título). Foi por isso que voltei ao clube.”

Ao analisar as chances da equipe contra o Atlético-MG, o atleta de 35 anos não ignorou a distância de investimento existente entre os orçamentos. Entretanto, sua avaliação se pautou, principalmente, na vontade que ele enxerga no plantel de conquistar o terceiro título continental da história do clube. A saber, os outros dois são a extinta Copa Conmebol (1996) e a Sul-Americana, em 2013.

“A realidade é que ainda não ganhamos nada. Se compararmos especificamente em valores, devido ao enorme orçamento do (Atlético) Mineiro, nem precisaríamos nos apresentar. Mas os jogos têm que ser jogados. Confio que este grupo tem muita fome, e isso nos alimenta para viver este jogo”, frisou Salvio.