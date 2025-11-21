Fabinho reclama de pressão e pede paz no Corinthians

Fabinho reclama de pressão e pede paz no CorinthiansExecutivo de futebol recebeu críticas de conselheiros e deixou futuro em aberto para 2026
Fabinho Soldado pode deixar o Corinthians em 2026. Criticado pelos conselheiros, o executivo de futebol demonstrou incômodo com a situação e vai definir o futuro após o término do Brasileirão. Dessa forma, ele vai se reunir com o presidente Osmar Stabile para definir o futuro dentro do futebol do clube.
“Pedir um pouco de tranquilidade e paz para que a gente trabalhe. Faltam quatro jogos no Campeonato Brasileiro e os compromissos da Copa do Brasil. Existem situações em que, enquanto eu tiver autonomia para trabalhar, não tenho o que dizer. Mas confesso que está sendo muito chato escutar coisas que não têm a ver com o nosso trabalho”, disse Fabinho Soldado após a vitória no Majestoso.
O presidente do Corinthians tem recebido pressão para demitir Fabinho Soldado. Nas últimas semanas, a cobrança aumentou. O executivo tem recebido cobranças pela montagem do elenco e o desempenho considero pouco satisfatório pelos conselheiros. Contudo, Osmar Stabile tem dado respaldo para o executivo de futebol.
Com a vitória, o Corinthians chegou aos 45 pontos e subiu para o décimo lugar. O Timão, que tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, volta a campo no próximo domingo (23), às 20h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão.
