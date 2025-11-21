Fabinho reclama de pressão e pede paz no Corinthians

Fabinho Soldado pode deixar o Corinthians em 2026. Criticado pelos conselheiros, o executivo de futebol demonstrou incômodo com a situação e vai definir o futuro após o término do Brasileirão. Dessa forma, ele vai se reunir com o presidente Osmar Stabile para definir o futuro dentro do futebol do clube.

“Pedir um pouco de tranquilidade e paz para que a gente trabalhe. Faltam quatro jogos no Campeonato Brasileiro e os compromissos da Copa do Brasil. Existem situações em que, enquanto eu tiver autonomia para trabalhar, não tenho o que dizer. Mas confesso que está sendo muito chato escutar coisas que não têm a ver com o nosso trabalho”, disse Fabinho Soldado após a vitória no Majestoso.