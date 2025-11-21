Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estrutura e impulso financeiro: os trunfos para Mirassol chegar à Libertadores

Estrutura e impulso financeiro: os trunfos para Mirassol chegar à Libertadores

Clube do interior de São Paulo, que tem uma das menores folhas salariais entre os 20 da Série A, faz campanha histórica em 2025
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Mirassol se credenciou como o time sensação do momento no futebol brasileiro. O clube do interior paulista vem surpreendendo com uma grande campanha, ocupando a quarta posição, com 60 pontos, após 34 jogos no Brasileirão. De quebra, a equipe conseguiu matematicamente uma vaga para Libertadores de 2026 com o empate por 1 a 1 contra o Santos na última rodada e a combinação de resultados dos adversários na noite desta quinta-feira (20).

No entanto, o sucesso do tem uma explicação. A reestruturação na gestão começou com a reforma no centro de treinamento, orçado em R$ 15 milhões, com melhorias em infraestrutura e novos equipamentos. Além disso, quatro campos e alojamentos de excelência. Para Moises Assayag, Sócio-Diretor da Channel Associados e especialista em finanças no esporte, o Mirassol é mais um exemplo de clubes que estão colocando a organização fora de campo como prioridade.

“Antes de se pensar em resultados ou títulos, é preciso ter organização e planejamento. É fundamental ter uma estrutura por trás que passa necessariamente por uma gestão eficiente e pelo bom direcionamento de investimentos, desde que faça sentido com a visão do clube e de seus torcedores”, afirmou o economista.

A venda do atacante Luiz Araújo do São Paulo para o Lille, da França, foi importante. Afinal, o Mirassol tinha 30% dos direitos econômicos e embolsou quase R$ 8 milhões com a negociação, em 2018. Nesta ocasião, foi o ano em que o CT foi inaugurado. Além disso, no final do ano passado, quando estava perto do acesso, o Leão Caipira adquiriu uma câmara de flutuação e se tornou o segundo da América Latina a ter este equipamento.

Visibilidade e retorno financeiro

Para a estreia no Brasileirão, o clube anunciou investimentos de R$ 8 milhões em reformas no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. As fachadas, setor de camarotes e cabines de imprensa tiveram alterações. O clube também investiu em tecnologia de reconhecimento facial nas entradas, substituição do alambrado por proteção de vidro, reforma dos banheiros e melhoria na iluminação do campo.

Se não bastasse isso, o clube viu suas receitas aumentarem com a chegada de novos patrocínios. Atualmente, eles representam cerca de R$ 15 milhões por ano. A empresa 7k apostou no Mirassol quando ainda estava na Série C do Brasileirão. Além deste, o Leão Caipira tem Guaraná Poty, a Ecori Energia Solar, a Kodilar, a Ruiz Coffees, a marca Atacadão Pisos e a ITS Brasil. Todas elas presentes no uniforme.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar