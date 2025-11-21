Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: Abel Ferreira esboça quatro mudanças no Palmeiras para enfrentar o Fluminense

Desfalque de Andreas Pereira e retorno de jogadores convocados na Data Fifa farão o treinador palmeirense modificar a equipe
O técnico Abel Ferreira esboçou mudanças no Palmeiras para enfrentar o Fluminense, neste sábado, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Brasileirão. Expulso após o fim do jogo com o Vitória, Andreas Pereira é desfalque. No entanto, Gustavo Gómez, Piquerez e Vitor Roque serão titulares.

Dessa forma, o Palmeiras deve enfrentar o Fluminense com Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque. A definição ficará para amanhã, no treino que será realizado pela manhã, na Academia do Futebol.

LEIA MAIS: Palmeiras x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Além de Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Paulinho são desfalques. Ambos estão no departamento médico. Assim como Weverton. No entanto, o goleiro se aproxima do retorno. O jogador treinou no gramado, mas ainda com restrições de movimento na mão. Ele se recupera de uma fissura de um osso.

O Palmeiras é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 69 pontos, dois a menos que o Flamengo, o líder. O Verdão não vence há três rodadas e acabou perdendo a liderança.

