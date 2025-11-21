Escalação: Abel Ferreira esboça quatro mudanças no Palmeiras para enfrentar o Fluminense

Desfalque de Andreas Pereira e retorno de jogadores convocados na Data Fifa farão o treinador palmeirense modificar a equipe

O técnico Abel Ferreira esboçou mudanças no Palmeiras para enfrentar o Fluminense, neste sábado, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Brasileirão. Expulso após o fim do jogo com o Vitória, Andreas Pereira é desfalque. No entanto, Gustavo Gómez, Piquerez e Vitor Roque serão titulares.

Dessa forma, o Palmeiras deve enfrentar o Fluminense com Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque. A definição ficará para amanhã, no treino que será realizado pela manhã, na Academia do Futebol.