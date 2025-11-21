Empresa de Neymar Pai define data e local para oficializar compra da marca de Pelé

A NR Sports fechou acordo para tornar-se detentora da marca por um negócio gira em torno de 18 milhões de dólares, segundo site / Crédito: Jogada 10

A NR Sports, empresa de Neymar Pai responsável pela gestão da imagem do atacante, vai oficializar na terça-feira (25) a compra da marca Pelé. Distinto ao típico ato empresarial, o anúncio promete simbolizar uma virada de chave na história do nome e da memória do ídolo. Sabe-se que a legitimação ocorrerá em um evento fechado no Museu Rei Pelé, em Santos. Embora não haja confirmação oficial, o UOL Esporte apurou que o negócio gira em torno de 18 milhões de dólares, com direito ao uso do nome e imagem de Pelé. A parceria ainda permite o licenciamento de produtos, do acervo histórico e de outras propriedades comerciais do Rei.

A compra, aliás, encerra um processo que atravessou gestões e fronteiras há mais de duas décadas. Em 2012, a agência americana Sport 10, liderada pelo britânico Paul Kemsley, assumiu o controle dos direitos. Antes disso, desde 2005, quem cuidava da marca era a agência brasileira Prime. Antes da chegada de qualquer corporação, o próprio Pelé confiava sua imagem ao assessor José Fornos, o Pepito. O profissional guiou contratos e parcerias ao longo de grande parte da caminhada do Rei. Depois da despedida A morte de Pelé acendeu na família o desejo de retomar o controle de seu próprio legado. Quando reabriram o mausoléu do ex-jogador foi ao público, em maio de 2023, Edinho — seu filho mais conhecido — admitiu que estudava formas de recomprar os direitos. “Na verdade, hoje eu busco reunir investidores para estar à frente de novo da marca. Esse é o meu desafio, meu sonho em poder realmente representá-lo em todos os sentidos… Não somente como familiar, mas profissionalmente também”, disse.

O Santos tentou por anos se aproximar da marca, insistiu, buscou caminhos — e não conseguiu. Agora, com a marca sob gestão de Neymar Pai, a porta finalmente se abre para que o clube negocie futuros licenciamentos ligados ao seu maior ídolo. Caminho que liga Neymar ao Rei A aproximação da NR Sports com o legado de Pelé não começou agora, mas aos poucos, como quem vai costurando histórias diferentes até que passem a dividir a mesma linha. Com o retorno do camisa 10, a empresa intensificou a associação entre o astro e o maior ídolo santista. O camisa 10, por exemplo, passou a levar a alcunha de “Príncipe” — uma referência direta ao “Rei” — em materiais recentes. Além disso, a NR Sports financiou integralmente a restauração do camarote utilizado por Pelé na Vila Belmiro.