Em casa, Junior Alonso busca título inédito para igualar recorde no Atlético

Zagueiro paraguaio joga final da Sul-Americana em Assunção e pode se tornar o estrangeiro mais vitorioso da história do clube / Crédito: Jogada 10

A final da Copa Sul-Americana terá um sabor especial para Junior Alonso. O zagueiro do Atlético, afinal, jogará “em casa”. A decisão contra o Lanús, no próximo sábado (22/11), ocorre no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, país natal do defensor. Aos 32 anos, Alonso retorna à cidade onde nasceu, a apenas 17 km do estádio, para tentar conquistar um título inédito em sua carreira e entrar de vez para a história do Galo. O zagueiro, revelado pelo Cerro Porteño, tem uma relação íntima com o palco da final. O Defensores del Chaco é a casa da seleção paraguaia, da qual Alonso é um dos líderes e referência. Para ele, portanto, jogar ali representa o orgulho de seu povo, que resistiu a guerras históricas, como a Guerra do Chaco, que dá nome ao estádio.

“A gente se enche de orgulho quando fala sobre isso”, contou o jogador ao ge, relembrando a história de luta de seu país. Alonso pode chegar ao sétimo título pelo Galo Além do fator emocional, a partida vale um recorde importante. Caso o Atlético levante a taça, Alonso chegará ao seu sétimo título com a camisa alvinegra. Com isso, ele igualará o argentino Zaracho e o chileno Vargas como o estrangeiro mais vitorioso da história do clube. Até agora, o paraguaio acumula quatro estaduais, um Brasileirão e uma Copa do Brasil. A Sul-Americana, contudo, seria sua primeira conquista continental pelo Galo. A trajetória de Alonso até aqui é marcada pela superação. Antes de brilhar no futebol, ele trabalhou na oficina mecânica do pai em Ñemby. “Aprendi a disciplina, o trabalho diário. Me formou bastante”, relembrou o defensor.