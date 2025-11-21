De la Cruz pode voltar ao Flamengo contra o RB; Ortiz está fora

O Flamengo encerrou nesta sexta-feira (21/11) a preparação para o jogo deste sábado (22/11), contra o Red Bull Bragantino, pela 35ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). E, apesar de Léo Ortiz seguir como desfalque, o técnico Filipe Luís conta com retornos importantes: Nicolás De la Cruz e de Arrascaeta.

De la Cruz, afinal, treinou com o restante do grupo nesta semana, segundo informações do “ge”, e deve até ser titular. Isso por causa dos desfalques de Saúl e Pulgar, suspensos pelo terceiro amarelo sofridos diante o Fluminense, em derrota na última quarta-feira (19/11). A última partida do camisa 18 foi em 9 de novembro, na vitória por 3 a 2 sobre o Santos, no Maracanã.

Outro que pode retornar após ausência é volante Allan, recuperado de uma fascite plantar. Léo Ortiz, porém, deve seguir fora da equipe. Ele ainda trata estiramento no tornozelo direito, que o tira de campo desde 29 de outubro, contra o Racing (ARG), pela Libertadores. Assim, a ideia é prepará-lo para a decisão contra o Palmeiras, daqui oito dias.

Dúvidas no ataque do Flamengo

No ataque, há dúvidas. Isso porque o técnico volta a poder contar sem restrição com os jogadores convocados: Arrascaeta, Carrascal e Plata. O primeiro foi ausência contra o Flu. Assim, como Bruno Henrique saiu com dores no clássico, ele pode ficar no banco para a possível entrada de Plata. Cebolinha, que entrou bem contra o Tricolor, pode ganhar a vaga de titular de Samuel Lino. Dessa forma, clique aqui para ler a provável escalação de Flamengo e Red Bull Bragantino.