D’Alessandro cita fase ruim do Internacional e convoca a torcida: “Carrega o clube”

Colorado planeja treino aberto no Beira-Rio dois dias antes do confronto direto contra o Santos. D’Alessandro agradece apoio da torcida / Crédito: Jogada 10

O Internacional teve uma sensação de alívio na luta para fugir do rebaixamento, sua principal missão na reta final do Brasileirão. Isso porque, o Colorado conquistou a sua primeira vitória fora de casa sob o comando de Ramón Díaz. A equipe superou o Ceará por 2 a 1, no Castelão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, abriu uma vantagem de quatro pontos para o Z-4. D’Alessandro, diretor esportivo do Inter, aproveitou a resposta positiva para novamente se manifestar sobre a situação que o Inter passa. Inclusive, reforçou que vivem um momento negativo e reconheceu que o Colorado apresenta erros. Também confessou que o clube é merecedor de condenações, porém algumas delas são exarcebadas.

“Merecemos críticas? Merecemos. Não vou vir aqui dizer que estamos numa fase sensacional. É uma situação difícil e complicada, mas não é a pior. Sempre deixamos claro. Temos muita noção da realidade e do que estamos jogando. O momento é o principal e por isso pedimos pelo torcedor. Temos que aceitar a crítica construtiva, mas algumas vezes se passa do limite e tem muito mais repercussão pelo momento nosso “, declarou o ídolo e dirigente. O argentino relembrou que passou por um cenário semelhante quando atuava pelo Internacional e frisou que a prioridade não são as críticas e sim promover incentivo. “Já fui jogador e vivi uma situação assim em 2013 bem pior que é essa. Sem Beira-Rio e jogando em Caxias e Novo Hamburgo. Três empates nas últimas rodadas. Já existe uma pressão natural quando estamos assim. O momento não é de avaliar. O momento é de apoiar”, apontou D’Alessandro.

Internacional valoriza coopera da torcida O diretor esportivo também destacou que os torcedores do Inter não abandonaram o time mesmo no contexto adverso e expôs a sua gratidão. Assim, fez apelo para que mantenham a postura. Afinal, terá o confronto direto contra o Santos. “Agradecer aos torcedores. Muitos colorados no Castelão. No hotel, na chegada. Os jogadores sentiram esse apoio. Convocar a torcida para sábado no treino aberto. Fizemos questão de anunciar antes do jogo de hoje. Precisamos deles e precisamos do incentivo. Queremos que os jogadores sintam esse calor. E convocar para segunda, que vai ser uma guerra. Um jogo importantíssimo e nada acabou ainda. É seguir trabalhando sem relaxamento, conscientes da nossa situação”, destacou o ídolo. “A decisão de anunciar o treino antes do jogo também serviu como estratégia, para pressionar os jogadores a mostrar um bom desempenho e tentar uma vitória porque senão, no sábado, teria cobrança. Serviu para ligar um alerta no vestiário e hoje os jogadores deram uma resposta de entrega e mobilização”, complementou.