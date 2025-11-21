Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cristiane garante permanência e é direta sobre reformulação no Flamengo

Atacante e Djeni comemoram título de mais um Carioca Feminino e ressaltam ano de resiliência por conta da troca de treinadores
Depois da conquista do Flamengo de mais um título do Carioca Feminino, a atacante Cristiane comemorou o resultado, mas já trouxe panorama para a próxima temporada. A artilheira garantiu permanência em 2026 e a base do time. Afinal, a diretoria rubro-negra fez uma reformulação e reduziu investimento do futebol feminino. Ela ainda ressaltou que “coisas que fogem da gente, não temos que trazer pra dentro do nosso grupo”.

“Acho que a gente tem a nossa base toda. Aparentemente, o nosso time vai ficar para o ano que vem. Eu tenho um contrato de mais um ano. Ninguém me mandou embora ainda (risos). A gente tem que ter uma tranquilidade, porque acho que coisas que fogem da gente, não temos que trazer pra dentro do nosso grupo. E de certa forma isso prejudica. Acho que a gente tem que ser o mais profissional possível com qualquer coisa que aconteça e exercer o nosso trabalho da melhor maneira possível”, destacou Cristiane.

Autora do primeiro gol, Djnei também destacou mais um título e reforçou o posicionamento de Cristiane.

“Saiu um monte de fake news expulsando a gente do clube. Como ela falou, a base praticamente vai se manter 100%, não vai ter esse desmanche todo que tá saindo por aí. E é uma equipe que tem qualidade, quando a gente se junta a gente é muito forte e é isso que a gente vai buscar fazer ano que vem também”, reforçou Djeni.

A ideia do Flamengo, aliás, é intensificar o investimento nas categorias de base do futebol feminino e apostar mais em jovens.

Ano de resiliência

Cristiani e Djeni também ressaltaram o processo durante a temporada. Afinal, o time passou por três treinadores. A última foi Rosana Augusto, que agora está no Palmeiras.

“Nós tivemos três trabalhos diferentes. Tivemos que nos adaptar, readaptar e entender o que cada profissional que passou com a gente queria. O primeiro jogo já foi complicado, um jogo muito truncado. Eu acho que toda essa dificuldade que a gente passou no processo no ano foi válida agora pra gente conseguir levantar o caneco”, disse Cristiane

“Muita resiliência nesse ano. A gente tinha que fechar o ano com chave de ouro, tem que sorrir um pouquinho também. Então, como ela falou, um jogo muito difícil, um adversário muito qualificado, clássico, são jogos sempre muito difíceis e acredito que a gente foi muito merecedora da vitória hoje”, destacou Djeni.

