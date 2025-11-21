Crespo aponta prioridade para o São Paulo para a próxima temporada

Treinador destacou a importância do Tricolor olhar para a saúde dos atletas antes de fazer suas sondagens no mercado

Depois da derrota para o Corinthians, o treinador Hernán Crespo comentou qual deve ser o principal foco do Tricolor para a próxima temporada. O argentino, que teve que lidar com diversos casos de lesões desde a sua chegada, apontou que a saúde dos atletas deve ser prioridade no mercado.

A temporada do São Paulo ainda não terminou. O Tricolor ocupa a oitava colocação e ainda briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Entretanto, o clube já trabalha internamente com o planejamento para 2026, tentando evitar os problemas que aconteceram neste ano.

“No próximo mercado, a coisa principal é a saúde. Depois vamos ver se tem talento. Acho que neste momento temos que pensar nisso. Tentar recuperar e ver no mercado a possibilidade que temos economicamente de ter jogadores com saúde, de jogar 65, 66, 70 jogos que podemos ter no próximo ano”, destacou.

Para o Majestoso, Crespo teve um total de 12 jogadores ausentes por conta de problemas de lesão. No momento, o São Paulo tem no departamento médico: Oscar, Lucas, Arboleda, Enzo Díaz, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luan, Wendell, Dinenno, Calleri, Ryan Francisco e André Silva.

Baixas no São Paulo

Além dos problemas físicos, o treinador também comentou sobre algumas carências do elenco. Crespo ressaltou que alguns jogadores tiveram que fazer um esforço muito grande para compensar baixas que aconteceram na montagem do time.

“Falta um camisa 10, um centroavante, muita coisa. Tinha, mas aconteceram coisas na temporada. Vê o Lucas, a gente sabia que não estava bem. Ele fez tudo para voltar. Não dá. Não aconteceu. Outra vez dores no joelho. Todos sabíamos do problema do Oscar. Ele tentou. Todo mundo tenta. Não tem um culpado. Isso é assim”, pontuou.