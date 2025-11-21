Coritiba precisa de apenas um “clean sheet” para levantar taça da Série B

Coxa, que já garantiu acesso à elite do futebol, ostenta 21 jogos sem sofrer gol e pode faturar tri da competição após 15 anos

O time, afinal, tem a melhor defesa da competição com apenas 22 gols sofridos (média de 0,59) ganha ainda mais protagonismo. Se completar mais um jogo sem ser vazada, diante do Amazonas, no domingo (23), o Coritiba garante o tricampeonato da Série B após 15 anos. Referência no setor, o zagueiro Maicon reforça o trabalho coletivo.

O Coritiba confirmou seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro no último final de semana contra o Athletic, no Couto Pereira. A partida que marcou o retorno do clube à elite do futebol teve mais do mesmo: a melhor zaga do campeonato não sofreu gol pela 21ª vez em 37 rodadas da Série B.

“O trabalho coletivo é muito sólido, e por isso mantivemos essa regularidade na competição. O primeiro objetivo foi cumprido, estamos de volta à Série A. Mas o time quer mais, merece mais, e vamos buscar esse título. Time que quer ser campeão não pode depender do empate, tem que jogar pra vencer”, revelou o jogador de 37 anos.

Em 37 rodadas e apenas 22 gols sofridos, a defesa do Coxa sofreu 10 gols a menos que Criciúma e Novorizontino, que vem em seguida. Esta é a menor média entre todas as participações do clube na Série B neste formato, que acontece desde 2006.

Com o acesso garantido pelo Coritiba, o título segue em aberto para a última rodada. A disputa, afinal, é justamente contra o arquirrival Athletico, com três pontos a menos. O Coxa soma 65 pontos, enquanto o Furacão tem 62.