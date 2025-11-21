Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians faz as contas para alcançar vaga na Libertadores pelo Brasileirão

Vitória no Majestoso deixou Timão com chances de classificação para o torneio continental, apesar da situação defensiva
A vitória no clássico contra o São Paulo, na última quinta-feira (20), deixou o Corinthians vivo na briga por uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão. O Timão subiu para a décima colocação, com 45 pontos, e está empatado com Bragantino e São Paulo, que estão à sua frente.

Entretanto, a situação na tabela não é das mais fáceis. Restando apenas 12 pontos em disputa, o Timão está oito pontos atrás do Bahia, sétimo colocado, que abre a zona de classificação para a competição continental. Com isso, o Alvinegro precisaria de uma campanha semelhante à reta final do ano passado, quando venceu os seus últimos quatro jogos, para terminar com 56 pontos e com a vaga na Libertadores.

Nas últimas partidas, o Corinthians encara Cruzeiro e Fortaleza, fora de casa, e Botafogo e Juventude na Neo Química Arena. O executivo de futebol, Fabinho Soldado, admitiu a dificuldade de conquistar a classificação pelo Brasileirão, falou em encerrar o campeonato de forma digna e destacou a disputa da Copa do Brasil.

“O que a gente espera nesse final, de quatro jogos, é terminar de uma maneira muito mais digna. Sim, está muito difícil, mas dá uma esperança para que a gente consiga buscar uma vaga na Libertadores. Entendemos que os números, hoje, estão um pouco distantes. Consequentemente existe uma preparação para os jogos de Copa do Brasil. É com esse espírito que nós vamos muito determinados a fazer o melhor sempre para o nosso clube”, ressaltou.

Chances do Corinthians pela Copa do Brasil

Apesar das chances de classificação pelo Brasileirão, o Corinthians tem mais chances de conquistar a vaga na Libertadores pela Copa do Brasil. O Timão está na semifinal do torneio e vai encarar o Cruzeiro, no próximo mês, na fase semifinal.

