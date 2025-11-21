Corinthians faz as contas para alcançar vaga na Libertadores pelo Brasileirão

Entretanto, a situação na tabela não é das mais fáceis. Restando apenas 12 pontos em disputa, o Timão está oito pontos atrás do Bahia, sétimo colocado, que abre a zona de classificação para a competição continental. Com isso, o Alvinegro precisaria de uma campanha semelhante à reta final do ano passado, quando venceu os seus últimos quatro jogos, para terminar com 56 pontos e com a vaga na Libertadores.

A vitória no clássico contra o São Paulo , na última quinta-feira (20), deixou o Corinthians vivo na briga por uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão. O Timão subiu para a décima colocação, com 45 pontos, e está empatado com Bragantino e São Paulo, que estão à sua frente.

Nas últimas partidas, o Corinthians encara Cruzeiro e Fortaleza, fora de casa, e Botafogo e Juventude na Neo Química Arena. O executivo de futebol, Fabinho Soldado, admitiu a dificuldade de conquistar a classificação pelo Brasileirão, falou em encerrar o campeonato de forma digna e destacou a disputa da Copa do Brasil.

“O que a gente espera nesse final, de quatro jogos, é terminar de uma maneira muito mais digna. Sim, está muito difícil, mas dá uma esperança para que a gente consiga buscar uma vaga na Libertadores. Entendemos que os números, hoje, estão um pouco distantes. Consequentemente existe uma preparação para os jogos de Copa do Brasil. É com esse espírito que nós vamos muito determinados a fazer o melhor sempre para o nosso clube”, ressaltou.

Chances do Corinthians pela Copa do Brasil

Apesar das chances de classificação pelo Brasileirão, o Corinthians tem mais chances de conquistar a vaga na Libertadores pela Copa do Brasil. O Timão está na semifinal do torneio e vai encarar o Cruzeiro, no próximo mês, na fase semifinal.