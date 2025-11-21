Com gol no último minuto, Brasil vence o Marrocos e está na semifinal do Mundial Sub-17

Com gol no último minuto, Brasil vence o Marrocos e está na semifinal do Mundial Sub-17Dell estufa a rede duas vezes, um em cada tempo, e ajuda a Seleção a avançar de fase no torneio para enfrentar Portugal na segunda-feira
Com muito emoção e gol no último lance, o Brasil venceu Marrocos por 2 a 1, no Aspire Zone, no Catar, e está na semifinal da Copa do Mundo Sub-17. Assim, o grande destaque da partida foi o atacante Dell, que estufou a rede nos dois tempos, enquanto Baha descontou, de pênalti.
Dessa forma, com o resultado, os marroquinos voltam para casa, enquanto os brasileiros terão pela frente Portugal, segunda-feira (24), que eliminou a Suíça por 2 a 0. Do outro lado da chave, Itália e Áustria fazem a outra semifinal. A Seleção segue invicta depois das goleadas sobre Honduras e Indonésia, dos empates com Zâmbia, Paraguai e França (avançou nos pênaltis nas últimas duas) e da vitória desta sexta (21).
Tudo igual na primeira etapa
Logo aos dois minutos, a comissão técnica de Marrocos pediu desafio para a análise de um possível pênalti. No entanto, a arbitragem chegou a conclusão de que não houve qualquer irregularidade na jogada. Aos 14′, Zé Lucas conduziu a bola e encontrou Ruan Pablo, que aproveitou o corredor e cruzou para Dell. O atacante foi mais ágil que a defesa marroquina e estufou a rede pra o Brasil.
Do outro lado, Eddaoudi aproveitou o lançamento e cabeceou por cima da meta de João Pedro. Ruan Pablo, por sua vez, fez uma bonita jogada e finalizou de trivela, entretanto não acertou o gol adversário e mandou para fora.
Na reta final do primeiro tempo, o árbitro assinalou um pênalti de Ângelo em El Aoud. Assim, o atacante de Marrocos deu o drible de corpo e foi calçado dentro da área. O centroavante Baha bateu forte no meio do gol e deixou tudo igual.
Gol salvador no último minuto
Na volta do intervalo, o Brasil assustou. Caíque se antecipou ao cruzamento na área e cabeceou perto da meta de Bellaarouch. Em um contragolpe, Eddaoudi foi até à linha de fundo e cruzou para Baha soltar a bomba. Contudo, Luís Eduardo se atirou para evitar o gol da virada.
Na busca pelo segundo gol, Dell aproveitou a furada de Soukrat e tocou para Pietro Tavares, que não concluiu de forma concreta. Ao longo da etapa final, os comandados do técnico Carlos Eduardo Patetuci insistiram em cruzamentos na área e tiveram dificuldade de furar o bloquei do Marrocos.
Por fim, o Brasil não desistiu e lutou até o fim. Tanto que foi premiado com mais um gol de Dell. No lance, Thiaguinho cabeceou em direção à área e encontrou o atacante, que tirou Bellaarouch da jogada e fez o gol da classificação.