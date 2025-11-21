Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clube da Inglaterra anuncia patrocínio com empresa de implante capilar

Clube da Inglaterra anuncia patrocínio com empresa de implante capilar

Tradicional clube inglês fecha inusitada parceria com a “Elithair”, da Turquia, principal clínica em transplante capilar no mundo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em meio ao período da última Data Fifa do ano, o Tottenham, tradicional clube da Inglaterra, comunicou o acerto de um incomum patrocínio. Isso porque a concretização da parceria foi com a Elithair, da Turquia, que possui a fama de principal companhia especializada em implante de cabelo no planeta. Assim, os Spurs apontaram a clínica como sua “Parceira Oficial de Tratamento Capilar”.

Posteriormente, Ryan Norys, diretor de Receitas do clube da Inglaterra, celebrou o acerto principalmente pelo prestígio que a empresa tem no seu ramo.

“Estamos orgulhosos pela parceria com a Elithair, uma marca que demonstrou liderança global indiscutível em seu campo. Como a maior clínica de transplante capilar do mundo, não poderíamos ter escolhido melhor parceiro que a Elithair para engajar a nossa base de torcedores, numa missão de inspirar autoconfiança e oferecer práticas de tratamento reconhecidas internacionalmente”, frisou o dirigente do Tottenham.

Além disso, os Spurs não deram detalhes do tempo de contrato nem os valores envolvidos na negociação com a Elitahir. Inclusive, o clube da Inglaterra preferiu não utilizar fotos com jogadores para anunciar o patrocínio. Na verdade, a sua preferência foi em postar um vídeo ilustrativo para demonstrar de que maneira o tratamento capilar pode ser benéfico.

Principalmente pela capacidade em retomar a autoestima e confiança dos torcedores do Tottenham. Por sinal, nos compromissos em casa da equipe, no Tottenham Hotspur Stadium haverá a exibição da logomarca da Elitahir. De acordo com a imprensa inglesa, alguns jogadores dos Spurs já iniciaram o tratamento de combate a calvície, como o meio-campista James Maddison.

Situação do Tottenham na liga da Inglaterra

Atualmente, o time do Norte de Londres está na quinta colocação da Premier League na temporada 25/26, com 18 pontos. Em seu primeiro compromisso após a última Data Fifa do ano, encara o Arsenal no clássico local.

O seu maior rival é o líder do Campeonato Inglês, com 26 pontos, e o confronto ocorrerá pela 12ª rodada da competição, às 13h30, neste domingo (23), no Emirates Stadium.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar