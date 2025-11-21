Clube da Inglaterra anuncia patrocínio com empresa de implante capilar

Tradicional clube inglês fecha inusitada parceria com a “Elithair”, da Turquia, principal clínica em transplante capilar no mundo / Crédito: Jogada 10

Em meio ao período da última Data Fifa do ano, o Tottenham, tradicional clube da Inglaterra, comunicou o acerto de um incomum patrocínio. Isso porque a concretização da parceria foi com a Elithair, da Turquia, que possui a fama de principal companhia especializada em implante de cabelo no planeta. Assim, os Spurs apontaram a clínica como sua “Parceira Oficial de Tratamento Capilar”. Posteriormente, Ryan Norys, diretor de Receitas do clube da Inglaterra, celebrou o acerto principalmente pelo prestígio que a empresa tem no seu ramo.

“Estamos orgulhosos pela parceria com a Elithair, uma marca que demonstrou liderança global indiscutível em seu campo. Como a maior clínica de transplante capilar do mundo, não poderíamos ter escolhido melhor parceiro que a Elithair para engajar a nossa base de torcedores, numa missão de inspirar autoconfiança e oferecer práticas de tratamento reconhecidas internacionalmente”, frisou o dirigente do Tottenham. Além disso, os Spurs não deram detalhes do tempo de contrato nem os valores envolvidos na negociação com a Elitahir. Inclusive, o clube da Inglaterra preferiu não utilizar fotos com jogadores para anunciar o patrocínio. Na verdade, a sua preferência foi em postar um vídeo ilustrativo para demonstrar de que maneira o tratamento capilar pode ser benéfico. Principalmente pela capacidade em retomar a autoestima e confiança dos torcedores do Tottenham. Por sinal, nos compromissos em casa da equipe, no Tottenham Hotspur Stadium haverá a exibição da logomarca da Elitahir. De acordo com a imprensa inglesa, alguns jogadores dos Spurs já iniciaram o tratamento de combate a calvície, como o meio-campista James Maddison.