Camp Nou reabre com casa cheia para Barcelona x Athletic Bilbao

Clube espera esgotar os 45 mil lugares no retorno oficial do estádio neste sábado (22), apesar do preço alto dos ingressos / Crédito: Jogada 10

O Barcelona volta a jogar no Camp Nou neste sábado (22), às 12h15 (de Brasília), contra o Athletic Bilbao, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida marca o retorno oficial do estádio — ainda em fase final de obras — e deve levar o público máximo permitido de 45.401 torcedores. LEIA MAIS: Hansi Flikc confirma volta de Raphinha ao Barcelona no jogo de retorno do Camp Nou

A procura por ingressos foi tão alta que, nesta sexta-feira (21), véspera do jogo, restavam somente cerca de 2 mil entradas disponíveis nos setores Tribuna, Lateral e Gol Norte. Dessa maneira, o clube prevê que tudo estará esgotado antes de a bola rolar. Os valores seguem elevados devido ao caráter especial do evento, e a receita estimada gira entre 4 e 5 milhões de euros (R$ 25 e 55 milhões), o primeiro grande faturamento no estádio desde maio de 2023. The final details. pic.twitter.com/ggYaSMblxD — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 21, 2025

No entanto, a grande reação dos torcedores aos preços deste sábado levou o Barcelona a revisar os valores das partidas seguintes. De acordo com informações do ‘Mundo Deportivo’ para os duelos contra Alavés e Osasuna, haverá redução de aproximadamente 50% em relação ao jogo contra o Athletic. Já para o confronto com o Atlético de Madrid, o desconto ficará em torno de 25%. O Barcelona orienta os torcedores a chegarem cedo e planejarem bem a ida ao estádio. Isto porque o nome de alguns acessos mudou, há vias bloqueadas e o fluxo de pessoas será maior que o habitual. As portas abrem duas horas antes da partida, com música e ações preparadas pelo clube para receber o público.

TORNEM A CASA. SPOTIFY CAMP NOU. pic.twitter.com/atgB3ZnjNO — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 21, 2025