Camp Nou reabre com casa cheia para Barcelona x Athletic Bilbao

Clube espera esgotar os 45 mil lugares no retorno oficial do estádio neste sábado (22), apesar do preço alto dos ingressos
O Barcelona volta a jogar no Camp Nou neste sábado (22), às 12h15 (de Brasília), contra o Athletic Bilbao, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida marca o retorno oficial do estádio — ainda em fase final de obras — e deve levar o público máximo permitido de 45.401 torcedores.

A procura por ingressos foi tão alta que, nesta sexta-feira (21), véspera do jogo, restavam somente cerca de 2 mil entradas disponíveis nos setores Tribuna, Lateral e Gol Norte. Dessa maneira, o clube prevê que tudo estará esgotado antes de a bola rolar.

Os valores seguem elevados devido ao caráter especial do evento, e a receita estimada gira entre 4 e 5 milhões de euros (R$ 25 e 55 milhões), o primeiro grande faturamento no estádio desde maio de 2023.

No entanto, a grande reação dos torcedores aos preços deste sábado levou o Barcelona a revisar os valores das partidas seguintes. De acordo com informações do ‘Mundo Deportivo’ para os duelos contra Alavés e Osasuna, haverá redução de aproximadamente 50% em relação ao jogo contra o Athletic. Já para o confronto com o Atlético de Madrid, o desconto ficará em torno de 25%.

O Barcelona orienta os torcedores a chegarem cedo e planejarem bem a ida ao estádio. Isto porque o nome de alguns acessos mudou, há vias bloqueadas e o fluxo de pessoas será maior que o habitual. As portas abrem duas horas antes da partida, com música e ações preparadas pelo clube para receber o público.

Torcida visitante no Camp Nou

Mesmo sem setor exclusivo para visitantes, haverá torcedores do Athletic Bilbao no estádio. O clube basco cedeu ingressos a familiares e amigos ligados à entidade que já tinham viagem marcada, orientando-os a respeitar o ambiente por estarem inseridos entre a torcida do Barcelona.

