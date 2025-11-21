Calleri treina com companheiros na reapresentação do São Paulo

O São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira (21) e contou com uma boa notícia. O atacante Jonathan Calleri participou de todo o treinamento com os atletas que não atuaram na derrota por 3 a 1 para o Corinthians, na última quinta. Assim, a presença do argentino indica que está em fase final de recuperação. O clube, por sua vez, informa que ele segue na transição física, com contatos “controlados” com os companheiros.

O técnico Hernán Crespo promoveu um exercício de posse de bola e enfrentamento entre duas equipes em espaço reduzido, além de duelos entre os atletas, como um contra um. Os jogadores que ficaram mais tempo em campo no Majestoso estiveram na parte interna do CT da Barra Funda em atividades regenerativas. Assim como o zagueiro Ferraresi, o volante Bobadilla e o atacante Tapia, que entraram durante o jogo da última quinta. Porém, eles tiveram um desgaste maior por estarem com suas respectivas seleções durante a Data Fifa.