Calendário: mais uma dura derrota para o futebol

O curioso é que as duas equipes, há anos as mais poderosas e grandes rivais no futebol nacional, passam por um dos piores momentos na temporada. O Palmeiras não vence há três partidas, com duas derrotas e um empate. O Flamengo perdeu o clássico da última quarta-feira para o Fluminense. Antes, fizera um péssimo primeiro tempo contra o lanterna Sport, resolvendo o jogo somente depois da expulsão de dois atletas do adversário.

A uma semana da decisão da Libertadores da América, os finalistas Flamengo e Palmeiras também disputam rodada a rodada o título do Campeonato Brasileiro. Neste momento, a quatro jogos do término da competição, o Rubro-Negro, líder, tem dois pontos de vantagem sobre o Verdão.

Certamente, a queda no rendimento tem muito mais relação com o enorme desgaste dos jogadores do que com uma simples fase ruim. O calendário brasileiro é absurdo e, além disso, as datas Fifa exigem ainda mais dos grandes destaques da competição. É natural que os craques apareçam em suas seleções. Não se pode normalizar, porém, um jogador entrar em campo e, em menos de 24 horas, já atuar novamente pelo seu clube, após longas viagens.

CBF e sua parcela de culpa

E por que isso acontece? Pelo simples fato de que a CBF obrigou os líderes do Brasileiro a fazer jogos decisivos cheios de desfalques, já que as seleções disputavam amistosos pelo mundo. Flamengo e Palmeiras foram a campo forçados pelo insano calendário, que não deixa margem para manobra.

Pior: ambos vão jogar neste sábado à noite e na próxima terça-feira, a quatro dias da final da Libertadores, nada menos que a principal competição do continente. E não serão partidas quaisquer. Terão que disputá-las com a máxima dedicação, sob pena de ver escorrer, então, entre os dedos o título brasileiro, após uma maratona de 38 rodadas. Chega a ser cruel. Pelo jeito, na luta pela Glória Eterna, vai levar a melhor aquele que conseguir juntar os cacos mais rapidamente. Triste derrota para o futebol.

