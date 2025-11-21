Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Burnley x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Blues tentam se aproximar do líder Arsenal, enquanto os donos da casa necessitam reagir para se distanciar da zona de rebaixamento
Depois da pausa para a última Data Fifa do ano, a Premier League volta com tudo neste final de semana e promete fortes emoções. Afinal, neste sábado (22), o Chelsea volta a campo para visitar o Burnley, que está na parte de baixo da classificação, às 9h30 (de Brasília), no Turf Moor.

Dessa forma, os Blues somam 20 pontos, na terceira colocação, e podem ultrapassar o Manchester City nesta rodada. Os donos da casa, por sua vez, ocupam a 17ª posição, com 10 pontos, à frente do West Ham, que está no Z3, no saldo de gols.

Onde assistir

O confronto deste sábado (22) terá a transmissão da ESPN (TV Fechada) e Disney+ (serviço de streaming).

Como chega o Burnley

Os donos da casa necessitam reagir para não entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. Assim, o técnico Scott Parker não poderá contar com Jordan Beyer (lesão na coxa), Zeki Amdouni (joelho) e Connor Roberts (tendão de Aquiles), todos entregues ao Departamento Médico.

Além disso, a equipe não sabe se terá Armando Broja à disposição. Ele teve um problema físico após o confronto entre Inglaterra e Albânia pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Como chega o Chelsea

Os comandados do técnico Enzo Maresca seguem na caça ao líder Arsenal. No entanto, o comandante não terá Dario Essugo (lesão na coxa), Levi Colwill (joelho), Romeo Lavia (coxa) e Mykhaylo Mudryk (suspensão por doping), todos lesionados.

Nesse sentido, o treinador ainda não sabe as reais condições de Enzo Fernández, Pedro Neto e Benoit Badiashile. Por fim, Cole Palmer se recuperou da lesão na virilha, entretanto fraturou o dedo de um dos pés em um acidente doméstico e está fora da partida.

Burnley x Chelsea

12ª rodada do Campeonato Inglês
Data e horário: 22/11/2025, 9h30 (de Brasília)
Local: Turf Moor, Burnley (ING)
BURNLEY: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Florentino, Cullen; Bruun Larsen, Ugochukwu, Anthony; Flemming. Técnico: Scott Parker
CHELSEA: Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Estêvão, João Pedro, Garnacho; Delap. Técnico: Enzo Maresca
Árbitro: Peter Bankes
Auxiliares: Edward Smart e Blake Antrobus
VAR: Robert Jones

