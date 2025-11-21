Brasil terá o desfalque de dois titulares na semifinal do Mundial Sub-17 contra Portugal

O Brasil contou com um gol no fim de Dell para vencer Marrocos por 2 a 1 e avançar às semifinais do Mundial sub-17. O atacante brasileiro, apelidado de Haaland do Sertão, também marcou o primeiro. Para o confronto contra Portugal na próxima fase da competição, a Seleção não terá dois titulares. Afinal, o zagueiro Luís Eduardo e o lateral-direito Arthur Ryan terão que cumprir suspensão automática pelo segundo amarelo.

Arthur Ryan levou o primeiro cartão ainda na segunda rodada, diante da Indonésia, aos seis do segundo tempo. Agora, recebeu outra advertência diante de Marrocos aos 15 da etapa final.