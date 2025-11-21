Brasil terá o desfalque de dois titulares na semifinal do Mundial Sub-17 contra Portugal

Brasil terá o desfalque de dois titulares na semifinal do Mundial Sub-17 contra PortugalJogadores receberam o segundo cartão amarelo na competição e desfalcam a Seleção no confronto decisivo na segunda-feira
O Brasil contou com um gol no fim de Dell para vencer Marrocos por 2 a 1 e avançar às semifinais do Mundial sub-17. O atacante brasileiro, apelidado de Haaland do Sertão, também marcou o primeiro. Para o confronto contra Portugal na próxima fase da competição, a Seleção não terá dois titulares. Afinal, o zagueiro Luís Eduardo e o lateral-direito Arthur Ryan terão que cumprir suspensão automática pelo segundo amarelo.
Arthur Ryan levou o primeiro cartão ainda na segunda rodada, diante da Indonésia, aos seis do segundo tempo. Agora, recebeu outra advertência diante de Marrocos aos 15 da etapa final.
O zagueiro Luís Eduardo, por sua vez, foi amarelado contra Zâmbia, aos 15 minutos da etapa inicial, e o segundo aos 33 do segundo tempo, no jogo que garantiu a classificação à semifinal do Mundial.
Brasil e Portugal se enfrentam na segunda-feira (24), às 13h (de Brasília), no Estádio Aspire Zone, em Doha (Catar).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.