Brasil será sede de programa de intercâmbio de seleções da Fifa. Entenda!

Conheça o "Fifa Series", projeto da entidade para ajudar associações nacionais com menos recursos e maior dificuldade para marcar amistosos / Crédito: Jogada 10

As próximas Datas-Fifa (março para o masculino e abril para o feminino) terão uma particularidade. Nesta sexta-feira (21), a entidade confirmou a continuação do “Fifa Series”, programa de “intercâmbio” entre seleções de diversos continentes a partir dos amistosos deste período, com o Brasil como uma das sedes. O projeto nasceu em março de 2024, como um experimento preliminar. Com as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 se encaminhando para o fim com suas repescagens, o órgão máximo do futebol encontrou as brechas necessárias para colocar a ideia em prática. No futebol feminino, a Fifa adiantou que o Brasil será um dos polos do projeto. O país que organizará a Copa do Mundo de 2027 terá, assim, uma ótima oportunidade para testar estádios e toda a estrutura para receber as seleções de diferentes confederações. As partidas e os estádios, porém, ainda não estão definidos. Costa do Marfim e Tailândia completam as sedes do feminino, enquanto que, no masculino, a bola rola na Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Ilhas Maurício, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão.