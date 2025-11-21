Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil será sede de programa de intercâmbio de seleções da Fifa. Entenda!

Conheça o "Fifa Series", projeto da entidade para ajudar associações nacionais com menos recursos e maior dificuldade para marcar amistosos
As próximas Datas-Fifa (março para o masculino e abril para o feminino) terão uma particularidade. Nesta sexta-feira (21), a entidade confirmou a continuação do “Fifa Series”, programa de “intercâmbio” entre seleções de diversos continentes a partir dos amistosos deste período, com o Brasil como uma das sedes. O projeto nasceu em março de 2024, como um experimento preliminar. Com as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 se encaminhando para o fim com suas repescagens, o órgão máximo do futebol encontrou as brechas necessárias para colocar a ideia em prática.

No futebol feminino, a Fifa adiantou que o Brasil será um dos polos do projeto. O país que organizará a Copa do Mundo de 2027 terá, assim, uma ótima oportunidade para testar estádios e toda a estrutura para receber as seleções de diferentes confederações. As partidas e os estádios, porém, ainda não estão definidos. Costa do Marfim e Tailândia completam as sedes do feminino, enquanto que, no masculino, a bola rola na Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Ilhas Maurício, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão.

Saiba mais detalhes sobre o projeto da Fifa

O “Fifa Series” é destinado a associações nacionais com menos recursos e maior dificuldade para marcar amistosos, com jogos nos quatro continentes. No evento, cada seleção terá dois compromissos, sem troféu ou premiação em dinheiro. Em contrapartida, além das oportunidades comerciais e visibilidade para os países emergentes, o Jogada10 apurou que a Fifa bancará os custos da viagem, hospedagem e toda a logística destas seleções.

A estratégia da Fifa, com o programa de intercâmbio cultural, é mirar o equilíbrio competitivo e o crescimento técnico entre as suas seleções filiadas, nas palavras do presidente da entidade, Gianni Infantino.

“O programa vai desbloquear o potencial de desenvolvimento de jogadores, treinadores e torcedores, enquanto promove a universalidade e diversidade do futebol por meio de partidas significativas. A edição de 2026 vai ampliar ainda mais esse impacto para o futebol masculino e feminino. Ao conectar nações, o ‘Fifa Series’ visa fortalecer o jogo em todos os níveis, levando as comunidades locais ao palco global do esporte”, destacou o mandatário.

