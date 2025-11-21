Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Glorioso depende de si mesmo para confirmar vaga na Libertadores. Tricolor busca alçar voos maiores no fim do Brasileirão
Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (22), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 34 desta edição do Campeonato Brasileiro. Quinto colocado, o Glorioso tem 55 pontos e está na zona que garante vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Tricolor, por sua vez, teve uma boa recuperação recente. É o 12º lugar, com 43 pontos. No entanto, segue na segunda metade da tabela.

Onde assistir?

Record (TV aberta), no YouTube e no Premiere (pay-per-view)

Como chega o Botafogo?

Com quase os dois pés na Copa Libertadores de 2026, o Botafogo precisa, então, de um pequeno passo para confirmar a classificação. Se ganhar, tem, portanto, a vaga nas mãos. E aí restaria lutar para entrar direto na fase de grupos da competição internacional, meta, aliás, traçada para minimizar um ano de frustrações.

Sobre a equipe que vai a campo, Santi e Tucu, fora do último jogo, ainda são dúvidas para o duelo contra o Grêmio. Kadir, que encantou todo mundo com os dois gols na virada sobre o Sport por 3 a 2, pode, assim, começar no time titular. Afinal, Ramos está lesionado, e Cabral, segundo o técnico Davide Ancelotti, encontra dificuldade para estar 100%. Na lateral esquerda, Telles, suspenso, cede a vaga a Cuiabano.

Como chega o Grêmio?

O Tricolor chega ao Rio de Janeiro com muitas mudanças para o encontro no Colosso do Subúrbio e com o time, enfim, esboçando uma reação na tabela. Arthur e Amuzu estão fora graças ao tapetinho. É isso mesmo! Por conta do gramado artificial, a comissão técnica resolveu preservá-los. Wagner Leonardo, por sua vez, está suspenso, cenário que abre vaga para o retorno de Kannemann ao lado de Noriega, este último retorna após desfalcar o Grêmio na Data-Fifa.

Outra novidade é o retorno de Edenilson no meio. Ele cumpriu suspensão durante a vitória sobre o Vasco, na última quarta-feira (19). Sendo  assim, Cristaldo fica no banco. Já Monsalve recebeu uma pancada durante os treinamentos e deve voltar no jogo contra o Palmeiras, na próxima terça (25).

BOTAFOGO x GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 35ª rodada
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 22/11/2025, às 19h30 (horário de Brasília)
BOTAFOGO: Linck, Vitinho, Barboza, David Ricardo e Cuiabano; Danilo, Freitas e Savarino (Tucu); Artur (Santi), Montoro e Kadir. Técnico: Davide Ancelotti
GRÊMIO: Volpi, Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Alysson, Carlos Vinicius e Pavon (Aravena). Técnico: Mano Menezes
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Auxiliares: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR)

