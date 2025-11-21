Botafogo lança novo uniforme. Estreia é neste sábado (22)

Inspirado em videogame dos anos 90, clube anuncia o quinto modelo das camisas de sua parceria com a VBet / Crédito: Jogada 10

O Botafogo lançou nesta sexta-feira (21) o novo uniforme para a temporada 2025/2026. O V-Kit estreia no sábado (22), às 19h30, contra o Grêmio, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 35 desta edição do Campeonato Brasileiro. A camisa resgata a nostalgia dos jogos de arcade dos anos 90 (antiga plataforma de videogame), mantendo a essência e o tema dos últimos modelos do manto, em parceria com a VBet, patrocinadora master do Glorioso desde 2025. As vendas começam nesta sexta-feira (21) nas lojas físicas, no site da BotafogoStore e nos quiosques do Colosso do Subúrbio.