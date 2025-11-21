Botafogo lança novo uniforme. Estreia é neste sábado (22)Inspirado em videogame dos anos 90, clube anuncia o quinto modelo das camisas de sua parceria com a VBet
O Botafogo lançou nesta sexta-feira (21) o novo uniforme para a temporada 2025/2026. O V-Kit estreia no sábado (22), às 19h30, contra o Grêmio, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 35 desta edição do Campeonato Brasileiro. A camisa resgata a nostalgia dos jogos de arcade dos anos 90 (antiga plataforma de videogame), mantendo a essência e o tema dos últimos modelos do manto, em parceria com a VBet, patrocinadora master do Glorioso desde 2025.
As vendas começam nesta sexta-feira (21) nas lojas físicas, no site da BotafogoStore e nos quiosques do Colosso do Subúrbio.
Antes de a bola rolar, a torcida do Botafogo organizará, aliás, um mosaico 3D especial para celebrar o novo uniforme. O clube também prepara uma série de eventos, no Niltão, para o lançamento do novo uniforme da coleção #Aura90.
Com 55 pontos, o Botafogo é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Os sete primeiros garantem vaga na próxima Libertadores, com o G5 direcionando as equipes à fase de grupos do principal torneio internacional do continente sul-americano.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente