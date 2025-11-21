Bayern de Munique x Freiburg: onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern de Munique x Freiburg: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes fazem confronto neste sábado (22), às 11h30 (de Brasília), no Allianz Arena pela 11ª rodada do Campeonato Alemão
Bayern de Munique e Freiburg se enfrentam na manhã deste sábado (22), às 11h30 (de Brasília), pela 11ª rodada da Bundesliga 2025/26, no Allianz Arena, em Munique. O Bávaros sobram no Campeonato Alemão até aqui e lideram a competição, com 28 pontos. A equipe perdeu os 100% de aproveitamento apenas na última rodada quando empatou com o Union Berlin antes da pausa para a Data Fifa. Já a Raposa é a 10º colocada, com 13 pontos. Na última rodada, o time venceu o St. Pauli.
Onde assistir
A partida entre Bayern de Munique e Freiburg, pelo Campeonato Alemão, aliás, terá a transmissão do canal GOAT.
Como chega o Bayern de Munique
O Bayern de Munique tenta manter o bom dentro da temporada. Mesmo com a perda de 100%, a equipe comandada por Vicent Kompay segue estável na competição e é favorita para o jogo e título da Bundelisga. O poder de ataque e a segurança defensiva são os grandes destaques do time. São 35 gols na competição e apenas seis sofridos.
Por sua vez, Kompany tem boas e más notícias para o duelo. A participação de Manuel Neuer, entretanto, é permanece incerta. O capitão não participou do treino aberto ao público devido a um resfriado, e Jonas Urbig pode mais uma vez ocupar seu lugar no gol. Além dele, Gnabry é desfalque certo após voltar lesionado da seleção alemã. No entanto, deve retornar contra o Arsenal , pela Liga dos Campeões. Por fim, Joshua Kimmich e Hiroki Ito serão relacionados.
Como chega o Freiburg
Do outro lado, o Freiburg busca a segunda vitória consecutiva, porém a situação é bastante complicada por conta da ótima fase do Bayern. Em 25 jogos fora de casa contra o Bayern de Munique na Bundesliga, a Raposa não venceu nenhum jogo. Mesmo assim, Schuster acredita nas chances do Freiburg em sua 26ª tentativa em Munique.
Dentro de campo, o técnico Schuster, aliás, tem praticamente todo o elenco à disposição. Além de Daniel-Kofi Kyereh (ruptura do ligamento cruzado anterior), apenas o recém-contratado Cyriaque Irié está indisponível em Munique, pois ainda não se recuperou totalmente de uma infecção por malária.
BAYERN DE MUNIQUE x FREIBURG
11ª rodada do Campeonato Alemão
Data-Hora: 22/11/2025 (sábado), às 11h30 (de Brasília)
Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer (Jonas Urbig); Laimer, Tah, Upamecano e Stanisic; Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnaby e Luis Diaz; Harry Kane. Técnico: Vicent Kompany.
FREIBURG: N. Atubolu; P. Treu, M. Ginter, P. Lienhart e C. Guenter; Maximilian Eggestein e Johan Manzambi; Jan-Niklas Beste, Y. Suzuki e Vincenzo Grifo; Junior Adamu. Técnico: Julian Schuster.
Árbitro: Sven Jablonski
Auxiliares: Sascha Thielert e Eduard Beitinger
VAR: Sören Storks
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw