Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir, escalações e arbitragem

Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir, escalações e arbitragemPartida marca reabertura do Camp Nou, em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26
Partida histórica pelo Campeonato Espanhol 2025/26. Neste sábado (22), Barcelona e Athletic Bilbao se enfrentam às 12h15 (de Brasília), no duelo que marca o retorno oficial do Camp Nou — ainda em fase final de obras — pela 13ª rodada de LaLiga. O estádio está fechado desde 2023 para reformas.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Barcelona
O time catalão retorna aos gramados após a pausa para a Data Fifa de novembro e vinha embalado por duas vitórias seguidas no Campeonato Espanhol. O Barcelona é o vice-líder com 28 pontos, três a menos que o Real Madrid. Dessa maneira, uma vitória em casa neste sábado deixa o Barça na cola do clube merengue e coloca pressão no rival para a sequência da competição.
O Barça terá outra novidade neste sábado, desta vez não de uma maneira positiva. Isto porque o técnico Hansi Flick, pela primeira vez na temporada, não poderá contar com Pedri, lesionado, e De Jong, suspenso. Ter Stegen e Gavi, entregues ao departamento médico, também serão ausências no Camp Nou.
A boa notícia é que Lamine Yamal, cortado da seleção espanhola na última Data Fifa para tratar de uma pubalgia, treinou com o restante do elenco e vai para o jogo. Além disso, Casadó está recuperado e à disposição do treinador.
Como chega o Athletic Bilbao
Por outro lado, o Athletic Bilbao também vem de vitória no Campeonato Espanhol, que encerrou uma sequência de três jogos sem vencer. Assim, o time basco vai tentar estragar a festa no Camp Nou e arrancar pontos de um dos candidatos ao título.
O Bilbao abre a 13ª rodada na 7ª posição, com 17 pontos, somente um a menos que o Espanyol, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias.
Por fim, o técnico Ernesto Valverde não poderá contar com o volante Ruiz de Galarreta, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, e Rego deve ganhar uma oportunidade no time titular.
BARCELONA X ATHLETIC BILBAO
13ª rodada do Campeonato Espanhol
Data e horário: sábado, 22/11/2025, às 12h15 (de Brasília).
Local: Camp Nou, em Barcelona.
BARCELONA: Szczesny; Eric García, Ronald Araújo, Cubarsí e Balde; Fermín, Bernal e Dani Olmo; Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Rashford. Técnico: Hansi Flick.
ATHLETIC BILBAO: Simon; Gorosabel, Vivian, Laporte e Berchiche; Jauregizar, Rego, Berenguer, Sanchez e Nico Williams; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.
Árbitro: Jose Maria Sanchez Martinez.
VAR: Daniel Trujillo.