Artilheiro na era Ramón Díaz, Vitinho anota mais um gol e reforça sua importância no Internacional

Artilheiro na era Ramón Díaz, Vitinho anota mais um gol e reforça sua importância no InternacionalVitinho se destaca pela polivalência no Colorado com o argentino e alcança quatro gols e uma assistência na era da família Díaz
O técnico Ramón Díaz optou por repetir o esquema 4-2-3-1 no Internacional, utilizado na partida contra o Bahia, no confronto da última quinta-feira (20), contra o Ceará. A escolha deu certo, pois a equipe apresentou melhora no desempenho ofensivo em ambas as partidas. Inclusive, o Colorado retomou o caminho das vitórias e superou o Vozão por 2 a 1, no Castelão. A modificação tática possibilitou Vitinho voltar à ponta direita, onde se sente mais à vontade. Assim, mostrou ser importante para o time desde a chegada do comandante argentino.
Ao balançar as redes do Alvinegro cearense, o camisa 28 fez gol pela segunda partida consecutiva, o terceiro dele neste período – marcou duas vezes contra o Bahia. Portanto, ocupa o posto de artilheiro no Inter durante a era Ramón Díaz com quatro gols e uma assistência. Com o retorno a sua posição de origem diante do Tricolor, além de iniciar o momento goleador, ele também ficou livre para realizar investidas ao ataque, driblar e chutar.
Até o momento, ele soma 11 gols pelo Colorado no ano, segundo principal jogador nesta situação, atrás somente de Alan Patrick, que já anotou 19. Vitinho vive um dos seus melhores momentos desde a chegada ao Internacional no começo do ano e se mostra como uma aposta correta feita pela diretoria.
O período sob o comando de Ramón Díaz é tão positivo que soma mais participações em gols que seu companheiro de posição Carbonero, um dos principais destaques do time. Afinal, o colombiano soma um gol e duas assistências.
Atacante vira imprescindível no Internacional
O camisa 28 ganhou prestígio no Internacional pela sua entrega e versatilidade. Afinal, o treinador passou a utilizá-lo em outras posições. No caso, como ala tanto na direita e esquerda. Com isso, não se notabilizou em lances apenas na parte ofensiva como também começou a se dedicar na recomposição. Por essa característica, ganhou a preferência para ser escalado.