Artilheiro na era Ramón Díaz, Vitinho anota mais um gol e reforça sua importância no Internacional

Vitinho se destaca pela polivalência no Colorado com o argentino e alcança quatro gols e uma assistência na era da família Díaz / Crédito: Jogada 10

O técnico Ramón Díaz optou por repetir o esquema 4-2-3-1 no Internacional, utilizado na partida contra o Bahia, no confronto da última quinta-feira (20), contra o Ceará. A escolha deu certo, pois a equipe apresentou melhora no desempenho ofensivo em ambas as partidas. Inclusive, o Colorado retomou o caminho das vitórias e superou o Vozão por 2 a 1, no Castelão. A modificação tática possibilitou Vitinho voltar à ponta direita, onde se sente mais à vontade. Assim, mostrou ser importante para o time desde a chegada do comandante argentino. Ao balançar as redes do Alvinegro cearense, o camisa 28 fez gol pela segunda partida consecutiva, o terceiro dele neste período – marcou duas vezes contra o Bahia. Portanto, ocupa o posto de artilheiro no Inter durante a era Ramón Díaz com quatro gols e uma assistência. Com o retorno a sua posição de origem diante do Tricolor, além de iniciar o momento goleador, ele também ficou livre para realizar investidas ao ataque, driblar e chutar.