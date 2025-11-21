Após Data Fifa, Palmer sofre fratura em acidente doméstico e desfalca o Chelsea

Recuperado de uma lesão na virilha, meia se preparava para voltar a campo, porém quebrou um dedo do pé em casa e está fora de combate

“Com certeza ele não estará disponível para amanhã (sábado, diante do Burnley), nem contra o Barcelona e nem contra o Arsenal. Infelizmente, ele sofreu um acidente em casa há dois dias, bateu o dedão do pé. Não é nada grave, mas com certeza ele não volta na semana que vem”, disse, em entrevista coletiva.

O Chelsea vivia a expectativa pelo retorno de Cole Palmer aos gramados, porém tudo mudou graças a um acidente doméstico. De acordo com o técnico Enzo Maresca, o meio-campista precisará ficar mais algumas semanas fora de combate por ter fraturado um dedo do pé em um acidente em casa.

Além disso, o treinador indicou que o atleta não precisará utilizar uma bota ortopédica para sua recuperação. Ele, que estava recuperado de uma lesão na virilha, ficou nos vestiários, sem meias e sem chinelos. Segundo o “Daily Mail”, o acidente ocorreu quando o meia bateu o pé em uma porta.

“Não sabemos. A única coisa que sabemos é que ele não estará disponível nesta semana nem na próxima. Ele estava muito perto (de voltar a treinar normalmente). Estava quase de volta conosco com relação à lesão na virilha, o que era uma ótima notícia. Então, ele teve esse pequeno problema”, revelou.

Por fim, o jogador não entra em campo pelos Blues desde setembro, quando deixou o duelo contra o Manchester United, no dia 20, ainda no primeiro tempo. Na visão do técnico Maresca, Palmer deve voltar a campo só no próximo mês.