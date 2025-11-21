Após Data Fifa, Palmer sofre fratura em acidente doméstico e desfalca o Chelsea

Após Data Fifa, Palmer sofre fratura em acidente doméstico e desfalca o ChelseaRecuperado de uma lesão na virilha, meia se preparava para voltar a campo, porém quebrou um dedo do pé em casa e está fora de combate
O Chelsea vivia a expectativa pelo retorno de Cole Palmer aos gramados, porém tudo mudou graças a um acidente doméstico. De acordo com o técnico Enzo Maresca, o meio-campista precisará ficar mais algumas semanas fora de combate por ter fraturado um dedo do pé em um acidente em casa.
“Com certeza ele não estará disponível para amanhã (sábado, diante do Burnley), nem contra o Barcelona e nem contra o Arsenal. Infelizmente, ele sofreu um acidente em casa há dois dias, bateu o dedão do pé. Não é nada grave, mas com certeza ele não volta na semana que vem”, disse, em entrevista coletiva.
Além disso, o treinador indicou que o atleta não precisará utilizar uma bota ortopédica para sua recuperação. Ele, que estava recuperado de uma lesão na virilha, ficou nos vestiários, sem meias e sem chinelos. Segundo o “Daily Mail”, o acidente ocorreu quando o meia bateu o pé em uma porta.
“Não sabemos. A única coisa que sabemos é que ele não estará disponível nesta semana nem na próxima. Ele estava muito perto (de voltar a treinar normalmente). Estava quase de volta conosco com relação à lesão na virilha, o que era uma ótima notícia. Então, ele teve esse pequeno problema”, revelou.
Por fim, o jogador não entra em campo pelos Blues desde setembro, quando deixou o duelo contra o Manchester United, no dia 20, ainda no primeiro tempo. Na visão do técnico Maresca, Palmer deve voltar a campo só no próximo mês.
