Alan Patrick assume a responsabilidade em fase turbulenta e ajuda Internacional a respirar

Alan Patrick assume a responsabilidade em fase turbulenta e ajuda Internacional a respirarCamisa 10 é autor da assistência para gol que assegura a vitória do Colorado como visitante sobre o Ceará
O Internacional conseguiu um respiro na briga contra o rebaixamento ao superar o Ceará por 2 a 1, no Castelão, na última quinta-feira (20). Inclusive, para este duelo que encarava como uma final, o plano do Colorado era se aproveitar da experiência dos líderes no elenco. A estratégia surtiu efeito, já que Alan Patrick assumiu a responsabilidade na situação adversa.
O camisa 10 e principal jogador da equipe foi o autor de assistência para o gol decisivo do Inter, pois garantiu a vitória na partida. Afinal, em ligação entre a defesa e o ataque, o meio-campista buscou a bola ainda no campo do time gaúcho. Na sequência, aproveitou estar sem marcação para conduzir e acionar Ricardo Mathias já na reta final do jogo.
