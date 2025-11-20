Yuri Alberto e Memphis brilham, e Corinthians bate o São Paulo no Majestoso

Yuri Alberto e Memphis brilham, e Corinthians bate o São Paulo no MajestosoDupla de ataque apareceu para marcar os gols alvinegros na vitória contra o São Paulo e manter o sonho da Libertadores vivo para o Timão
O Corinthians manteve vivo o sonho de disputar a Libertadores no ano que vem. Na noite desta quinta-feira (20), o Timão bateu o São Paulo por 3 a 1 e igualou o rival na tabela. O Alvinegro dominou o primeiro tempo e saiu na frente. Na segunda etapa, o Tricolor voltou melhor e empatou. Só que, na reta final, Memphis Depay e, mais uma vez, Yuri apareceram para decretar a vitória corinthiana.
Com isso, o Timão subiu para os 45 pontos, aparecendo na décima colocação, oito pontos atrás do Bahia, sétimo colocado. O Tricolor possui a mesma pontuação e fica em oitavo lugar por conta do número de cartões vermelhos.
Timão domina e sai na frente
Jogando em casa, o Corinthians iniciou para cima e criou as primeiras oportunidades do jogo. Matheus Bidu ficou com a bola após cobrança de cruzamento e chutou cruzado para fora. Depois, Matheuzinho arriscou de fora da área e mandou por cima do gol. Quem também apareceu na área foi Gustavo Henrique, que subiu após cobrança de escanteio e mandou para fora.
O domínio alvinegro se concretizou aos 30 minutos. Após cruzamento na área, Breno Bidon recebeu um tranco nas costas de Ferreirinha na área. Anderson Daronco não marcou nada, mas após revisão do VAR assinalou a penalidade. Na cobrança, Yuri Alberto bateu cruzado e abriu o marcador.
Memphis e Yuri decretam vitória do Corinthians
O Corinthians quase ampliou logo no primeiro minuto da segunda etapa. Gui Negão recebeu na área e parou em grande defesa de Rafael. Só que o São Paulo voltou melhor do intervalo. Cédric Soares apareceu na área, recebeu cruzamento e cabeceou para boa defesa de Felipe Longo. Na segunda oportunidade, Tapia, que tinha acabado de entrar, subiu mais alto que a marcação e cabeceou para empatar.
Depois de empatar, o Tricolor se fechou e não permitiu que o Alvinegro chegasse no ataque. O São Paulo gastava tempo e tentava segurar o resultado. Porém, quando Pablo Maia vacilou, a estrela de Memphis Depay apareceu. O volante não conseguiu afastar bem a bola, que ficou para o holandês, que deu uma caneta em Sabino e bateu no canto para colocar o Corinthians na frente e fazer um golaço. Cinco minutos depois, Vitinho arriscou de fora da área, a bola foi na trave, mas Yuri Alberto aproveitou o rebote para fechar o marcador.
CORINTHIANS 3 X 1 SÃO PAULO
34ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Data e hora: 20/11/2025, às 19h30 (horário de Brasília)
Gols: Yuri Alberto, 30’/1ºT (1-0); Tapia, 8’/2ºT (1-1); Memphis Depay, 38’/2ºT (2-1); Yuri Alberto, 43’/2ºT (2-1)
CORINTHIANS: Felipe Longo; Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Angileri; Matheuzinho, José Martínez (André, 35’/2ºT), Breno Bidon (Charles, 45’/2ºT), Carrillo (Vitinho, 17’/2ºT) e Matheus Bidu; Gui Negão (Memphis Depay, 17’/2ºT) e Yuri Alberto (Romero, 45’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.
SÃO PAULO: Rafael, Rafael Tolói (Ferreresi, 19’/2ºT), Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Alisson (Bobadilla, 19’/2ºT), Luiz Gustavo, Pablo Maia e Patryck (Tapia, intervalo); Luciano e Ferreira. Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões amarelos: Breno Bidon (SCCP); Cédric Soares e Alisson (SPFC)