Yuri Alberto celebra quebra de tabu e aponta objetivo do Corinthians na reta final do Brasileirão

Yuri Alberto celebra quebra de tabu e aponta objetivo do Corinthians na reta final do BrasileirãoAtacante marcou duas vezes e ajudou o Timão a vencer o São Paulo após mais de dois antos sem triunfos no Majestoso
O Corinthians conseguiu um resultado muito importante na noite desta quinta-feira (20). O Timão bateu o São Paulo por 3 a 1 e quebrou um jejum de mais de dois anos sem vitórias no Majestoso. Desde julho de 2023, o Alvinegro enfrentou o Tricolor sete vezes, com seis derrotas e um empate.
Yuri Alberto foi um dos destaques da vitória alvinegra. O atacante abriu o marcador ainda na primeira etapa, de pênalti, e fechou o placar já nos minutos finais. O jogador celebrou o fim do tabu e destacou os objetivos da equipe nesta reta final de Brasileirão.
“Uma vitória importante dentro da nossa casa, ganhar um clássico, quebrar com o tabu! Muito feliz, mais uma vez fazendo gols em clássico. Agradecer o apoio, a torcida de todos, Deus tem nos honrado, vamos atrás do nosso objetivo que é classificar para a pré- Libertadores nessa reta final, tem quatro jogos que são quatro finais pra nós”, afirmou ao final da partida.
No momento, o Corinthians ocupa a décima colocação na tabela, com 45 pontos. O Timão está oito pontos atrás do Bahia, que abre a zona de classificação para a pré-Libertadores. Além do Brasileirão, o Alvinegro pode alcançar a vaga para o torneio continental pela Copa do Brasil, em que disputará a semifinal no próximo mês, contra o Cruzeiro.
