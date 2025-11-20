Yuri Alberto celebra quebra de tabu e aponta objetivo do Corinthians na reta final do Brasileirão

Atacante marcou duas vezes e ajudou o Timão a vencer o São Paulo após mais de dois antos sem triunfos no Majestoso / Crédito: Jogada 10

O Corinthians conseguiu um resultado muito importante na noite desta quinta-feira (20). O Timão bateu o São Paulo por 3 a 1 e quebrou um jejum de mais de dois anos sem vitórias no Majestoso. Desde julho de 2023, o Alvinegro enfrentou o Tricolor sete vezes, com seis derrotas e um empate. Yuri Alberto foi um dos destaques da vitória alvinegra. O atacante abriu o marcador ainda na primeira etapa, de pênalti, e fechou o placar já nos minutos finais. O jogador celebrou o fim do tabu e destacou os objetivos da equipe nesta reta final de Brasileirão.