Virginia é eleita como companheira de jogador mais rica no mundo; veja valores

Virginia é eleita como companheira de jogador mais rica no mundo; veja valoresEm lista que avalia o patrimônio de companheiras de jogadores, a influenciadora supera nomes como Victoria Beckham, Georgina e Bruna Biancardi
Virginia ganhou destaque mundial após rumores de iniciar um romance com Vini Jr e depois da oficialização do namoro com o atacante do Real Madrid. A influenciadora também se sobressai pela sua capacidade em conseguir engajar nas redes sociais e recentemente também se notabilizou por sua fortuna. Isso porque ela se encontra na primeira colocação de uma lista internacional, que avalia o patrimônio de WAGs (esposas e namoradas de jogadores) pelo mundo. A Glam Set & Match produziu esse estudo e considera que tem em caixa 78 milhões de dólares (pouco mais de R$ 416 milhões na cotação atual) à disposição. Com isso, a apresentadora supera outros nomes conhecidos como Bruna Biancardi, Georgina Rodríguez, Izabel Goulart e até Victoria Beckham.
O perfil nas redes sociais com foco em publicar notícias que envolve esposas e namoradas de atletas, principalmente jogadores de futebol, ressalta uma situação que valoriza Virginia. No caso, a maneira como alcançou o seu patrimônio milionário, já que a Glam Set & Match classifica a produtora de conteúdo digital como “self-made”. Ou seja, uma pessoa que estruturou sua fortuna por conta própria e não se beneficiou por ser herdeira ou por se relacionar amorosamente com ricos.
De acordo com o levantamento, a sua riqueza é originária da sua atuação e influência que construiu na mídia, principalmente nas redes sociais, além de mais recentemente na televisão. Investimentos comerciais em empresas e no setor imobiliário, assim como acordo de patrocínios com marcas. A Glam Set & Match explica que se baseou em estimativas para produzir a lista. O perfil indica que pode haver uma grande variação tanto para mais como para menos, por conta da dificuldade em analisar o patrimônio de cada companheira dos jogadores de futebol.
Virginia se sobressai a ex-cantora e modelo
Em primeiro lugar no ranking, Virginia superou Victoria Beckham, esposa de David Beckham e que se encontra na segunda colocação graças a uma fortuna próxima aos 70 milhões de dólares (acima dos R$ 416 milhões). Anna Lewandowska, companheira de Robert Lewandowski, fecha o pódio na terceira posição com sua riqueza próxima dos 63 milhões de dólares (pouco mais de R$ 336 milhões).
Outras brasileiras que estão na lista são a modelo Izabel Goulart, esposa de Kevin Trapp, pois se considera que tem à disposição uma fortuna de 7 milhões de dólares. Além disso, Bruna Biancardi, companheira de Neymar, conta com um patrimônio de 5 milhões de dólares.