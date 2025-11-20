Virginia é eleita como companheira de jogador mais rica no mundo; veja valores

Em lista que avalia o patrimônio de companheiras de jogadores, a influenciadora supera nomes como Victoria Beckham, Georgina e Bruna Biancardi / Crédito: Jogada 10

Virginia ganhou destaque mundial após rumores de iniciar um romance com Vini Jr e depois da oficialização do namoro com o atacante do Real Madrid. A influenciadora também se sobressai pela sua capacidade em conseguir engajar nas redes sociais e recentemente também se notabilizou por sua fortuna. Isso porque ela se encontra na primeira colocação de uma lista internacional, que avalia o patrimônio de WAGs (esposas e namoradas de jogadores) pelo mundo. A Glam Set & Match produziu esse estudo e considera que tem em caixa 78 milhões de dólares (pouco mais de R$ 416 milhões na cotação atual) à disposição. Com isso, a apresentadora supera outros nomes conhecidos como Bruna Biancardi, Georgina Rodríguez, Izabel Goulart e até Victoria Beckham. O perfil nas redes sociais com foco em publicar notícias que envolve esposas e namoradas de atletas, principalmente jogadores de futebol, ressalta uma situação que valoriza Virginia. No caso, a maneira como alcançou o seu patrimônio milionário, já que a Glam Set & Match classifica a produtora de conteúdo digital como “self-made”. Ou seja, uma pessoa que estruturou sua fortuna por conta própria e não se beneficiou por ser herdeira ou por se relacionar amorosamente com ricos.