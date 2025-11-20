Vem bruxaria? Fifa coloca Ronaldinho Gaúcho no centro de parceria para Copa do Mundo

O Bruxo também atuará como embaixador do Mundial masculino pela TV Globo, na linha de frente das ações preparadas pela emissora / Crédito: Jogada 10

A Fifa anunciou um acordo que movimenta o extracampo e amplia a presença do futebol na rotina dos torcedores. Isso porque a entidade firmou parceria para a DoorDash, empresa de entregas dos Estados Unidos, atuar como Apoiadora oficial da Copa do Mundo de 2026 e a Feminina em 2017. O projeto contará com Ronaldinho Gaúcho à frente das ações digitais. O Bruno também ficará no centro das iniciativas de engajamento previstas para os próximos anos. Além disso, o acordo também inclui as marcas Deliveroo e Wolt, que fazem parte do mesmo grupo empresarial. As três atuam em nove países: Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Noruega e Reino Unido.

A iniciativa busca aproximar o público dos dois torneios, a fim de conectar o ambiente esportivo ao cotidiano dos serviços oferecidos pela empresa. Ao comentar sua participação, o astro destacou valores que o acompanharam na carreira. “Para mim, o futebol sempre esteve ligado a tentar o impossível. Queria fazer as pessoas sorrirem e compartilhar alegria com os torcedores. A DoorDash captura esse espírito de conexão global, celebrando o jogo e os sabores que nos unem”, afirmou. Ativações e estimativas de valores A parceria estabelece campanhas locais, ações digitais e atividades comunitárias nos países envolvidos. Além disso, prevê uma iniciativa específica nos EUA voltada à reserva de restaurantes. A Fifa, segundo o Sports Business Journal, deve receber entre 80 milhões de dólares e 100 milhões de dólares com o contrato. No futebol norte-americano, a empresa já mantém vínculos com a Major League Soccer (MLS), com o Los Angeles FC e com o Angel City, clube da National Women’s Soccer League (NWSL). Esses acordos reforçam a estratégia de consolidar a marca em diferentes frentes do esporte.

Mundial Feminino no Brasil Enquanto a edição masculina da Copa do Mundo acontecerá de forma inédita em três países, o Mundial Feminino terá sua primeira edição em solo sul-americano. O Brasil atuará como anfitrião da competição mais importante do futebol em 2027. Para a Fifa, a união entre os eventos e a participação das marcas envolvidas ampliam a relação com o público. “A Copa do Mundo e a Copa do Mundo Feminina unem bilhões de fãs. Com essa parceria vamos criar novas formas para eles compartilharem os momentos”, afirmou Romy Gai, diretora de negócios da entidade. Ronaldinho Gaúcho na Globo O Bruxo também reforçará sua imagem no Mundial em TV aberta, em 2026. Isso porque a Globo anunciou o ex-jogador como embaixador do canal durante a cobertura da Copa do Mundo masculina. Ele integrará a linha de frente das ações preparadas pela emissora.