Veja a reta final do Palmeiras na luta pelo título do Brasileirão

Verdão segue sua caça ao líder Flamengo e terá apenas mais um jogo no Allianz Parque para buscar mais um título nacional

A luta pelo título do Campeonato Brasileiro segue completamente aberta. Afinal, mesmo sem conseguir mais do que um empate por 0 a 0 diante do Vitória, no Allianz Parque, o Palmeiras saiu da rodada do meio de semana vivo na briga pela taça. Isso porque o Flamengo, líder da competição, tropeçou no Maracanã e acabou derrotado pelo Fluminense, permitindo que o Verdão reduzisse a diferença na tabela.

Com os resultados, o Verdão chegou aos 69 pontos, dois a menos que o Flamengo, que permaneceu com 71. A quatro rodadas do fim, o Brasileirão entra em sua fase decisiva, com 12 pontos ainda em disputa e expectativa de uma briga ponto a ponto até o dia 7 de dezembro.