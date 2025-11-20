Veja a reta final do Palmeiras na luta pelo título do Brasileirão

Veja a reta final do Palmeiras na luta pelo título do BrasileirãoVerdão segue sua caça ao líder Flamengo e terá apenas mais um jogo no Allianz Parque para buscar mais um título nacional
A luta pelo título do Campeonato Brasileiro segue completamente aberta. Afinal, mesmo sem conseguir mais do que um empate por 0 a 0 diante do Vitória, no Allianz Parque, o Palmeiras saiu da rodada do meio de semana vivo na briga pela taça. Isso porque o Flamengo, líder da competição, tropeçou no Maracanã e acabou derrotado pelo Fluminense, permitindo que o Verdão reduzisse a diferença na tabela.
Com os resultados, o Verdão chegou aos 69 pontos, dois a menos que o Flamengo, que permaneceu com 71. A quatro rodadas do fim, o Brasileirão entra em sua fase decisiva, com 12 pontos ainda em disputa e expectativa de uma briga ponto a ponto até o dia 7 de dezembro.
Aliás, a partir do próximo sábado, as duas equipes passam a atuar simultaneamente. Às 21h30, o Palmeiras reencontra sua torcida no Allianz Parque, onde encara o Fluminense. No mesmo horário, o Flamengo recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã, em uma rodada que pode reposicionar a disputa pelo título.
Assim, para assumir a liderança, o time de Abel Ferreira precisa vencer o Fluminense e torcer por ao menos um empate dos cariocas contra o Bragantino. A chance de ultrapassagem existe, e o cenário mantém alto o nível de expectativa no clube alviverde.
A reta final de Palmeiras e Flamengo
Aliás, a sequência das duas equipes reserva confrontos diretos, duelos fora de casa e adversários que ainda brigam por objetivos importantes.
22 de novembro, às 21h30
Palmeiras x Fluminense
Flamengo x Red Bull Bragantino
25 de novembro, às 21h30
Grêmio x Palmeiras
Atlético-MG x Flamengo
3 de dezembro, às 21h30
Atlético-MG x Palmeiras
Flamengo x Ceará
7 de dezembro, às 16h
Ceará x Palmeiras
Mirassol x Flamengo