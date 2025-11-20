Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco não terá Coutinho, mas contará com três reforços diante do Bahia

Camisa 10 vai desfalcar o Cruz-Maltino pela primeira vez em 23 jogos. Com o fim da Data Fifa, Fernando Diniz poderá escalar jogadores de seleção
O Vasco terá o desfalque de Philippe Coutinho para o jogo contra o Bahia, domingo (23), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.

O desfalque de Coutinho encerra uma sequência de 23 jogos consecutivos, a maior desde que voltou ao Vasco, no ano passado. Anteriormente, o camisa 10 havia desfalcado o time em julho, quando sofreu uma lesão na panturrilha que o tirou de quatro partidas.

A ausência de Coutinho será extremamente sentida. No entanto, o Vasco terá as voltas dos titulares Paulo Henrique, Cuesta e Andrés Gómez. O lateral-direito cumpriu suspensão contra Grêmio devido a expulsão na derrota para o Juventude. O jogador retornou da Data Fifa quando esteve à serviço da Seleção Brasileira.

Na mesma situação estão Cuesta e Andrés Gómez. Ambos estiveram à serviço da seleção da Colômbia na última Data Fifa. O reforço do trio será muito importante. Afinal de contas, o Vasco vive o seu pior momento no Campeonato Brasileiro, com quatro derrotas seguidas, fato que não tinha acontecido na atual edição.

