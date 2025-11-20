Vasco não terá Coutinho, mas contará com três reforços diante do Bahia

Camisa 10 vai desfalcar o Cruz-Maltino pela primeira vez em 23 jogos. Com o fim da Data Fifa, Fernando Diniz poderá escalar jogadores de seleção

O Vasco terá o desfalque de Philippe Coutinho para o jogo contra o Bahia, domingo (23), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.

O desfalque de Coutinho encerra uma sequência de 23 jogos consecutivos, a maior desde que voltou ao Vasco, no ano passado. Anteriormente, o camisa 10 havia desfalcado o time em julho, quando sofreu uma lesão na panturrilha que o tirou de quatro partidas.