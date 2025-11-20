Técnico, vice com a Itália em 1994, revela preocupação sobre repescagem: “Precisamos acordar”

Arrigo Sacchi analisa momento da Itália nas Eliminatórias e diz que Gattuso tem que focar nos treinos e o elenco fazer uma análise profunda / Crédito: Jogada 10

Um dos maiores técnicos da história do futebol italiano, Arrigo Sacchi revelou estar preocupado com o futuro da seleção de seu país. Em entrevista à Gazzetta dello Sport, o profissional, que está aposentado e comandou a Azzurra no vice de 1994, também nos Estados Unidos, teme que os italianos fiquem de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. “Nem consigo imaginar o que aconteceria se a Itália não se classificar para a Copa do Mundo”, disse.

“Neste momento, em uma situação como esta, só vejo uma solução: trabalho duro. Mas Gattuso não pode trabalhar com a seleção porque os jogadores voltam para seus clubes e aí tudo se complica. Insisto, estou preocupado”, completou. Mudança de postura e muito trabalho Aos 79 anos, Sacchi acredita que a Itália enfrentará muitas dificuldades na repescagem europeia e necessita de uma profunda autoanálise. Assim, na visão do ex-comandante, Gattuso precisa realizar uma fase de treinamento antes dos playoffs e combinar com os clubes para o foco total na vaga na Copa do Mundo. “Temos que aceitar que a Noruega é melhor do que nós . Nem consigo imaginar o que aconteceria se a Itália não se classificasse para a Copa do Mundo, mas precisamos acordar agora. Não podemos jogar como jogamos no segundo tempo contra a Noruega. Quem pode garantir que as coisas serão diferentes em março, quando chegarem os jogos decisivos?”, frisou.

“No segundo tempo, em San Siro, houve erros impróprios para jogadores da Série A. Os jogadores precisam fazer uma autoanálise profunda. O treinador precisa transmitir seu estilo de jogo à equipe e convocar uma fase de treinamento antes dos playoffs, mas tenho certeza de que os clubes vão se opor”, concluiu. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

