Tchê Tchê comenta sequência de derrotas do Vasco: “Momento difícil”

Volante do Vasco, Tchê Tchê analisou o momento do clube no Brasileiro após a derrota por 2 a 0 para o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre

A sequência ruim fez o Vasco estacionar nos 42 pontos e perder posições na tabela. O Cruz-Maltino, inclusive, foi ultrapassado pelo próprio Grêmio e, agora, é o 12ª colocado do Brasileiro. Além disso, o time de Fernando Diniz também se afastou do sonho da vaga na Libertadores via Brasileirão.

Em confronto direto no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (19), o Vasco levou 2 a 0 do Grêmio , na Arena. Em partida válida pela 34ª rodada, o Cruz-Maltino voltou a jogar mal e chegou a sua quarta derrota seguida na competição.

Após a partida, o volante Tchê Tchê falou sobre o momento do Vasco e ressaltou que o clube vinha de quatro vitórias seguidas antes desta sequência negativa.

“Com certeza prejudica (briga por Libertadores). A gente veio de uma sequência muito boa. Mas, infelizmente, quebraram ela. Difícil, um momento difícil. A gente tem que ser consciente também, ter humildade, trabalhar e ficar quietinho. Foi o que levou a gente à sequência de vitória, sequência invicta. E é isso que vai fazer a gente melhorar e encontrar o caminho da vitória”, disse Tchê Tchê ao “Premiere”.

Agora, o Vasco está 11 pontos atrás do Bahia, atual sétimo colocado. No entanto, o Cruz-Maltino ainda está perto do Red Bull Bragantino, caso o G7 vire G8. Afinal, são apenas três pontos de diferença para o Massa Bruta.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (23), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela 35⁠ª rodada do Brasileirão.