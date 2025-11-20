Tapia vê melhora do São Paulo no segundo tempo, mas lamenta derrota no Majestoso

Tapia vê melhora do São Paulo no segundo tempo, mas lamenta derrota no MajestosoChileno entrou no segundo tempo e fez o gol do Tricolor, mas não evitou a derrota por 3 a 1, na Neo Química Arena
Autor do único gol do São Paulo no Majestoso, Gonzalo Tapia lamentou a postura do time no clássico. Afinal, o Tricolor não começou bem e saiu atrás no placar no primeiro tempo. Na etapa final, contudo, o atacante chileno entrou na partida e deu esperança, mas não evitou a derrota por 3 a 1, nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão.
“Jogo muito difícil. No segundo tempo atacamos bem, estivemos bem e fomos melhores até buscar o empate. Não acho que o adversário foi melhor que a gente. No segundo tempo dominamos o jogo, mas a qualidade individual fez a diferença e o segundo gol acabou com os ânimos da nossa equipe”, disse Tapia.
O São Paulo não começou bem. O Corinthians, portanto, aproveitou e abriu o placar com Yuri Alberto, aos 31 minutos, de pênalti — cometido por Ferreira. Na etapa final, Tapia entrou no jogo e fez o gol de empate aos oito minutos. Contudo, nos últimos dez minutos do clássico, o Timão viu a estrela de Memphis Depay e Yuri Alberto, mais uma vez, brilhar.
Com a derrota, o São Paulo caiu para o nono lugar com 45 pontos, mas se manteve na frente do Corinthians, que também chegou aos 45, pelo critério de desempate. Cada vez mais distante da briga por vaga na Libertadores, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (23), às 16h (de Brasília), contra o Juventude, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Brasileirão.
