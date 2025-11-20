Tapia vê melhora do São Paulo no segundo tempo, mas lamenta derrota no Majestoso

Chileno entrou no segundo tempo e fez o gol do Tricolor, mas não evitou a derrota por 3 a 1, na Neo Química Arena / Crédito: Jogada 10

Autor do único gol do São Paulo no Majestoso, Gonzalo Tapia lamentou a postura do time no clássico. Afinal, o Tricolor não começou bem e saiu atrás no placar no primeiro tempo. Na etapa final, contudo, o atacante chileno entrou na partida e deu esperança, mas não evitou a derrota por 3 a 1, nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão. “Jogo muito difícil. No segundo tempo atacamos bem, estivemos bem e fomos melhores até buscar o empate. Não acho que o adversário foi melhor que a gente. No segundo tempo dominamos o jogo, mas a qualidade individual fez a diferença e o segundo gol acabou com os ânimos da nossa equipe”, disse Tapia.