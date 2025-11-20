Serna destaca postura do Fluminense: “Impecável na parte defensiva”

Colombiano foi autor do segundo gol em vitória do Tricolor por 2 a 1 sobre o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

O Fluminense teve grande aplicação defensiva para superar o Flamengo por 2 a 1, nesta quarta-feira (19), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol, Kevin Serna apontou que o time entrou concentrado e elogiou a postura da defesa. “É muito difícil. Sabemos que eles têm grandes jogadores desequilibrantes, então, tínhamos que estar concentrados o tempo todo. Então, graças a Deus, a gente pôde fazer uma partida impecável na parte defensiva. Só fizeram com pênalti, estamos feliz com o resultado”, disse ao Premiere.