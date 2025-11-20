Serna destaca postura do Fluminense: “Impecável na parte defensiva”Colombiano foi autor do segundo gol em vitória do Tricolor por 2 a 1 sobre o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã
O Fluminense teve grande aplicação defensiva para superar o Flamengo por 2 a 1, nesta quarta-feira (19), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol, Kevin Serna apontou que o time entrou concentrado e elogiou a postura da defesa.
“É muito difícil. Sabemos que eles têm grandes jogadores desequilibrantes, então, tínhamos que estar concentrados o tempo todo. Então, graças a Deus, a gente pôde fazer uma partida impecável na parte defensiva. Só fizeram com pênalti, estamos feliz com o resultado”, disse ao Premiere.
Serna, aliás, marcou o gol após falha defensiva do Flamengo. O zagueiro Jão Victor deu um passe nervoso para Rossi, que tentou dominar com os pés e perdeu para o colombiano. O atacante tricolor, assim, só empurrou para rede.
O Fluminense agora tem 54 pontos, um a menos que o Botafogo, que é o quinto colocado. O Bahia (7º) joga nesta quinta-feira (20) e pode ganhar duas posições. O Fla, por sua vez, parou nos 71 e segurou vantagem de dois pontos para o rival do Allianz Parque, que hoje empatou com o Vitória.
