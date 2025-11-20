Scholes elege Juninho Paulista como maior brasileiro da história da Premier League

Scholes elege Juninho Paulista como maior brasileiro da história da Premier LeagueÍdolo do Manchester United exalta o ex-Middlesbrough, compara seu estilo ao de Lionel Messi e destaca sua importância no futebol inglês
Paul Scholes, um dos maiores nomes da história do Manchester United, colocou Juninho Paulista no topo da lista de brasileiros que passaram pela Premier League. No podcast ‘The Good, The Bad e The Football’, o ex-meio-campista foi convidado a escolher o melhor jogador do país a atuar na liga inglesa e não hesitou ao citar o ex-camisa 10 do Middlesbrough. Ele ainda comparou o estilo de Juninho ao de Lionel Messi.
“Juninho era impressionante. Enfrentá-lo lembrava aquele tipo de sensação que se tem contra Lionel Messi. Você nunca sabe qual será o próximo movimento. Ele era imprevisível, brilhante”, afirmou Scholes.
Juninho virou ídolo em Middlesbrough. Em três passagens pelo clube, marcou época, liderou o time em momentos decisivos e ajudou a conquistar o título da Copa da Liga Inglesa em 2004, o maior da história da equipe.
Com dribles, criatividade e gols importantes, Juninho Paulista foi um dos primeiros brasileiros a cair nas graças da torcida inglesa.