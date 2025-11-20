Scholes elege Juninho Paulista como maior brasileiro da história da Premier League

Ídolo do Manchester United exalta o ex-Middlesbrough, compara seu estilo ao de Lionel Messi e destaca sua importância no futebol inglês / Crédito: Jogada 10

Paul Scholes, um dos maiores nomes da história do Manchester United, colocou Juninho Paulista no topo da lista de brasileiros que passaram pela Premier League. No podcast ‘The Good, The Bad e The Football’, o ex-meio-campista foi convidado a escolher o melhor jogador do país a atuar na liga inglesa e não hesitou ao citar o ex-camisa 10 do Middlesbrough. Ele ainda comparou o estilo de Juninho ao de Lionel Messi. LEIA MAIS: Alisson volta aos treinos e reforça o Liverpool na Premier League