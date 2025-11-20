São Paulo fará pré-temporada “caseira” em Cotia antes do Paulistão de 2026

Clube muda estratégia após viajar aos EUA em 2025 e concentrará jogadores no CFA. Ideia é dividir tempo com o CT da Barra Funda / Crédito: Jogada 10

O São Paulo já definiu o planejamento para o início da temporada de 2026. Diferentemente do início deste ano, quando disputou o FC Series nos Estados Unidos em compromissos contra Cruzeiro e Flamengo, o clube adotará um modelo mais interno e fará sua pré-temporada no Centro de Formação de Atletas, em Cotia. Os atletas terão breve folga de ano novo e se reapresentarão no dia 3 de janeiro diretamente no CFA. De lá, permanecerão em regime de concentração até o dia 10, véspera da estreia no Campeonato Paulista. Aliás, a tendência é que, nas rodadas iniciais do estadual, a delegação volte a Cotia após os jogos para manter a preparação intensa.

O retorno ao CT da Barra Funda, sem concentração, está previsto para a segunda metade de janeiro. O calendário também será apertado, já que o Brasileirão começará no dia 28 de janeiro, algo incomum em comparação às últimas temporadas. De acordo com o diretor de futebol Rui Costa, o clube se prepara para um ano de adaptações, especialmente por causa do novo desenho do calendário nacional e das mudanças nas janelas de transferências. “Tivemos no congresso técnico da FPF já para falar do Paulista. E já tinha uma preocupação de todos os clubes com o calendário, que será novo e de impactos que ainda não sabemos quais serão. Você vai ter que focar muito na primeira janela, de aproximadamente 58 dias. Vamos ter três janelas. Vamos ter muitas rodadas do Brasileiro entre uma janela e outra, o que não acontecia antes”, disse o diretor. São Paulo precisará de planejamento ”cirúrgico” Além disso, o diretor reforçou que o planejamento para reforços precisará ser mais cirúrgico e concentrado logo no início do an. Algo que muda a lógica utilizada até então.

“A segunda janela, que você já adaptava o time, fazia alguma alteração, deixa de ter importância, porque vamos ter um ano muito forte já em janeiro. Esse ano tem que ser muito assertivo na primeira janela. Também nesta questão de aproveitamento dos jovens. Houve alterações na possibilidade de usar mais atletas, diminuir o espaço de tempo de contratação de atletas que possam ser usados”. A intenção é abrir espaço para jogadores formados em Cotia durante o Paulistão, enquanto o elenco principal passa por ajustes e contratações estratégicas. Antes disso, porém, o São Paulo ainda tem cinco jogos restantes no Brasileirão de 2025, nos quais tenta garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.