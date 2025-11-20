São Paulo e Corinthians empatam em quase tudo. Exceto um critério. Saiba qual

Timão venceu o Majestoso por 3 a 1, nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians levou a melhor no Majestoso e igualou a campanha do São Paulo no Brasileirão. Afinal, agora os rivais têm o mesmo número de pontos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados, gols sofridos e saldo de gols. Contudo, um critério separa os rivais na tabela: cartões vermelhos. Assim, o Tricolor se manteve na frente do Timão, mesmo com a derrota no clássico. Até aqui, o São Paulo recebeu seis cartões vermelhos, enquanto o Corinthians recebeu oito. Portanto, o Tricolor se manteve na frente, apesar da derrota no Majestoso por 3 a 1, nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão. Contudo, o revés diminuiu as chances de vaga na Libertadores em 2026, já que a distância para o G7, agora, é de oito pontos.