São Paulo e Corinthians empatam em quase tudo. Exceto um critério. Saiba qual

São Paulo e Corinthians empatam em quase tudo. Exceto um critério. Saiba qualTimão venceu o Majestoso por 3 a 1, nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão
O Corinthians levou a melhor no Majestoso e igualou a campanha do São Paulo no Brasileirão. Afinal, agora os rivais têm o mesmo número de pontos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados, gols sofridos e saldo de gols. Contudo, um critério separa os rivais na tabela: cartões vermelhos. Assim, o Tricolor se manteve na frente do Timão, mesmo com a derrota no clássico.
Até aqui, o São Paulo recebeu seis cartões vermelhos, enquanto o Corinthians recebeu oito. Portanto, o Tricolor se manteve na frente, apesar da derrota no Majestoso por 3 a 1, nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão. Contudo, o revés diminuiu as chances de vaga na Libertadores em 2026, já que a distância para o G7, agora, é de oito pontos.
Com dois gols de Yuri Alberto e uma pintura de Memphis Depay, o Corinthians venceu o Majestoso por 3 a 1. O São Paulo descontou com Tapia. O Timão saiu na frente com gol de pênalti do camisa 9 ainda no primeiro tempo. Na etapa final, no entanto, o Tricolor empatou com Tapia. Na reta final, a individualidade fez a diferença para os donos da casa.
Com a vitória, o Corinthians chegou aos 45 pontos e ocupa a décima colocação, atrás do São Paulo pelo critério da quantidade de cartões vermelhos recebidos. O Timão volta a campo no domingo (23), às 20h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, enquanto o Tricolor recebe o Juventude, no mesmo dia, às 16h, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Brasileirão.
