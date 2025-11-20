Santos ganha desfalque para a próxima rodada do Brasileirão

O Santos terá um desfalque importante para o próximo jogo. O zagueiro Zé Ivaldo recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Mirassol por 1 a 1, nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão, e desfalcará a equipe. Dessa forma, ele não enfrentará o Internacional, na próxima segunda-feira (24), às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 35ª rodada.

Zé Ivaldo recebeu o cartão amarelo aos 28 minutos do segundo tempo. No lance, o zagueiro cometeu falta em Lucas Ramón para parar o ataque do Mirassol. Nos últimos jogos, o defensor se tornou peça central do sistema defensivo. Afinal, cresceu de produção e assumiu a condição de titular na reta final, sendo importante na recuperação do time no Brasileirão.