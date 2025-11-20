Rossi admite falha em gol do Fluminense: “Assumo meu erro”

A jogada aconteceu aos 32 minutos do primeiro tempo. Pressionado, João Victor recuou a bola com força para Rossi, que tentou evitar a saída. No entanto, o camisa 1 errou o domínio e deixou a bola nos pés de Serna, que apenas completou para o gol vazio.

Goleiro do Flamengo, Rossi lamentou a derrota por 2 a 1 no clássico contra o Fluminense , nesta quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino assumiu a responsabilidade pelo erro que resultou no gol da vitória tricolor no Maracanã.

“Ninguém gosta de perder. Tínhamos oportunidade para esticar a diferença. Assumo meu erro. Quando um jogador erra, todos vão para ajudar. Achamos um gol um pouco tarde, faltou tempo para buscar mais um. O time deu tudo, temos um jogo muito importante no sábado Assim como o Palmeiras perde pontos, poderíamos perder. É mudar a cabeça e vencer no sábado”, disse ao Premiere.

Desfalques

Rossi também comentou que as baixas pesaram para o Flamengo. Especialmente as atreladas à Data Fifa, como Arrascaeta, principal jogador da equipe em 2025.

“Às vezes é só para treinar, a gente ficou muito desfalcado, hoje, com um time muito fechado no segundo tempo. Um jogador como Arrascaeta podia passar a diferença, mas a gente tentou até não poder mais, tivemos chances. O outro time também se defende, quando todo time joga contra o Flamengo, bota a bunda lá atrás, é difícil entrar. Então é isso, continuamos na liderança, não temos que esquecer disso e faltam ainda os 12 pontos que a gente tem que tentar ir para cima a cada jogo para tentar ser campeão”, finalizou.

Com a derrota, o Flamengo segue na liderança, mas a vantagem para o Palmeiras caiu para dois pontos. O Rubro-Negro soma 71 pontos, enquanto o Verdão tem 69.