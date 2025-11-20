Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rafael Tolói sente dores na coxa e vira dúvida no São Paulo

Jogador iniciou tratamento com gelo ainda no banco de reservas
O São Paulo ganhou um novo problema para a reta final da temporada. Após se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda, Rafael Tolói voltou a sentir um novo problema na mesma região. Dessa forma, o zagueiro foi substituído aos 19 minutos do segundo tempo e iniciou o tratamento ainda no banco de reservas.

Contratado nesta temporada, Rafael Tolói ainda não conseguiu ter sequência no São Paulo. Assim que chegou, o zagueiro sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda. O zagueiro, aliás, se recuperou recentemente. Ao todo, jogou apenas quatro partidas com a camisa tricolor. E, agora, pode perder o restante da temporada.

Rafael Tolói sentiu dores durante o segundo tempo. O jogador, portanto, pediu substituição e deixou o campo aos 19 minutos. Na saída de campo, alegou dores na região posterior da coxa esquerda. No banco de reservas, também colocou gelo na parte posterior da coxa direita. Assim, ele será reavaliado na reapresentação do elenco, na Barra Funda.

Com a derrota, o São Paulo caiu para o nono lugar com 45 pontos, mas se manteve na frente do Corinthians, que também chegou aos 45, pelo critério de desempate. Cada vez mais distante da briga por vaga na Libertadores, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (23), às 16h (de Brasília), contra o Juventude, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Brasileirão.

