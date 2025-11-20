Rafael Tolói sente dores na coxa e vira dúvida no São Paulo

Jogador iniciou tratamento com gelo ainda no banco de reservas / Crédito: Jogada 10

O São Paulo ganhou um novo problema para a reta final da temporada. Após se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda, Rafael Tolói voltou a sentir um novo problema na mesma região. Dessa forma, o zagueiro foi substituído aos 19 minutos do segundo tempo e iniciou o tratamento ainda no banco de reservas. Contratado nesta temporada, Rafael Tolói ainda não conseguiu ter sequência no São Paulo. Assim que chegou, o zagueiro sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda. O zagueiro, aliás, se recuperou recentemente. Ao todo, jogou apenas quatro partidas com a camisa tricolor. E, agora, pode perder o restante da temporada.