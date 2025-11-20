Rafael projeta Majestoso decisivo e reforça importância da vitória para o São Paulo

“Para os nossos objetivos deste ano, são muito importantes estes três pontos fora de casa, ainda mais sendo um clássico, que nos traz ainda mais confiança. Uma vitória vai ser muito importante no nosso trajeto final para buscarmos essa vaga na Libertadores”, afirmou.

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira (20/11), na Neo Química Arena, em um duelo decisivo diante do Corinthians pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lutando para se aproximar do grupo que vai para a Libertadores em 2026, o goleiro Rafael tratou o clássico como crucial para o objetivo tricolor nesta reta final. Segundo o camisa 23, conquistar três pontos fora de casa pode representar um impulso determinante na corrida.

Rafael também destacou o período de paralisação do calendário por conta da Data Fifa como algo positivo para a preparação da equipe. O goleiro acredita que a sequência de treinos mais longos pode refletir em um desempenho mais consistente no Majestoso:

“Tivemos uma parada, então tivemos mais tempo para nos preparar. Estamos vindo de vários treinos bons e com certeza é isso que faz a diferença. A gente vem trabalhando muito para podermos fazer um grande jogo nesta quinta-feira e buscar os três pontos”, completou.

São Paulo sabe que clássico se joga diferente

Apesar da confiança, o goleiro reconheceu o peso do confronto e a necessidade de intensidade máxima para superar um rival que também tem ambições na competição.

“Clássicos são jogos à parte e cada um tem a sua história, então sabemos da dificuldade que o adversário vai propor. Eles também precisam do resultado, mas acho que precisamos continuar fazendo nosso trabalho com dedicação. O que sobressaiu em jogos que saímos vitoriosos neste ano foi a entrega e a intensidade. Acho que temos que repetir isso para buscar os três pontos”, finalizou.