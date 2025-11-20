Piqué confirma fim do Draft na Kings League e prepara mudanças

Competição adotará modelo sem peneiras obrigatórias e permitirá que clubes montem elencos somente com Wildcards / Crédito: Jogada 10

A Kings League Brasil ainda nem esfriou após a grande final que consagrou a Furia campeã diante do G3X, mas os bastidores da competição já estão em ebulição. Isso porque Gerard Piqué, idealizador da Kings League, anunciou uma mudança estrutural que promete alterar profundamente a montagem dos elencos para as próximas edições: o fim do sistema de draft. Inspirado nas ligas norte-americanas, o draft era responsável por definir boa parte dos jogadores das equipes. Agora, segundo o ex-zagueiro espanhol, esse formato será oficialmente abandonado nas versões internacionais da liga – começando pelo Brasil, palco do último título da Furia.

“O draft não existe em nenhuma liga e será excluído no Brasil”, afirmou Piqué, de forma direta. O que muda na Kings League A extinção do draft deve aproximar a Kings League Brasil de um modelo mais tradicional do futebol profissional. Em vez de contar com uma base de atletas selecionados por peneiras e um número limitado de convidados, os clubes passarão a ter 12 wildcards à disposição. Esses “convites” estarão sendo utilizados para montar todo o elenco, dando aos presidentes liberdade total para escolher seus jogadores. Uma ruptura completa em relação ao formato original, onde apenas parte do time podia ter estrelas ou atletas escolhidos diretamente pelos dirigentes. Na prática, todas as equipes poderão formar elencos inteiros à base de contratações diretas, abrindo margem para supertimes, rivalidades acirradas e uma disputa técnica ainda mais elevada.