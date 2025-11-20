Palmeiras se reapresenta de olho no duelo contra o Fluminense

Verdão precisa da vitória para tentar recuperar a liderança do Brasileiro. Jogo contra o Tricolor será no sábado, às 21h30 / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (20) após o empate em 0 a 0 com o Vitória, no Allianz Parque. Assim, iniciou sua preparação para o duelo contra o Fluminense, às 21h30 (de Brasília) de sábado (22), também em casa. Expulso após apito final do duelo contra os baianos, Andreas Pereira desfalca a equipe do técnico Abel Ferreira. Dessa maneira, o treinador fará, ao menos, uma modificação na escalação do Verdão.

LEIA MAIS: Palmeiras repete pior sequência no Brasileirão e liga alerta para reta final de 2025 Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Vitória ficaram na parte interna da Academia, com o restante treinando no campo com movimentações técnicas. Entre eles o capitão Gustavo Gómez e o lateral Piquerez, que normalmente são titulares, mas voltaram da Data Fifa com as seleções do Paraguai e Uruguai, respectivamente. Nas atividades desta quinta-feira, Abel Ferreira aprimorou saídas de bola, construções de jogadas e finalizações, que foi um ponto fraco no último jogo. Em seguida, trabalhou com duas equipes em espaços reduzidos. Além de Andreas, Abel não poderá contar com Lucas Evangelista, Paulinho e Weverton, ainda cumprindo etapas com o Núcleo de Saúde e Performance.