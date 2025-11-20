Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras se reapresenta de olho no duelo contra o Fluminense

Verdão precisa da vitória para tentar recuperar a liderança do Brasileiro. Jogo contra o Tricolor será no sábado, às 21h30
O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (20) após o empate em 0 a 0 com o Vitória, no Allianz Parque. Assim, iniciou sua preparação para o duelo contra o Fluminense, às 21h30 (de Brasília) de sábado (22), também em casa.

Expulso após apito final do duelo contra os baianos, Andreas Pereira desfalca a equipe do técnico Abel Ferreira. Dessa maneira, o treinador fará, ao menos, uma modificação na escalação do Verdão.

LEIA MAIS: Palmeiras repete pior sequência no Brasileirão e liga alerta para reta final de 2025

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Vitória ficaram na parte interna da Academia, com o restante treinando no campo com movimentações técnicas. Entre eles o capitão Gustavo Gómez e o lateral Piquerez, que normalmente são titulares, mas voltaram da Data Fifa com as seleções do Paraguai e Uruguai, respectivamente.

Nas atividades desta quinta-feira, Abel Ferreira aprimorou saídas de bola, construções de jogadas e finalizações, que foi um ponto fraco no último jogo. Em seguida, trabalhou com duas equipes em espaços reduzidos.

Além de Andreas, Abel não poderá contar com Lucas Evangelista, Paulinho e Weverton, ainda cumprindo etapas com o Núcleo de Saúde e Performance.

Com o empate, o Palmeiras segue na segunda colocação do Brasileirão, com 69 pontos, a dois do Flamengo, líder da competição. No sábado, o Alviverde precisa vencer o Fluminense no Allianz e torcer para um tropeço do Rubro-Negro diante do Bragantino, no Maracanã. Ambas as partidas ocorrerão às 21h30 (de Brasília).

Palmeiras

