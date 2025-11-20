Palmeiras repete pior sequência no Brasileirão e liga alerta para reta final de 2025

Depois do empate em 0 a 0 com o Vitória , na noite de quarta-feira (19/11), Abel Ferreira foi direto ao avaliar a fase da equipe.

O Palmeiras volta a enfrentar um momento turbulento no Brasileirão. Após conquistar apenas um dos últimos nove pontos disputados, a equipe chegou a três jogos consecutivos sem vitória, igualando sua pior sequência nesta edição do campeonato. A queda de rendimento acendeu um sinal de alerta interno, especialmente porque o clube ainda disputa o título nacional e a final da Libertadores.

“Não vou arranjar desculpas… No fim farei o balanço, mas estamos bem? Não, não estamos”, afirmou o treinador, lembrando o histórico recente de conquistas, mas reconhecendo a oscilação.

A má fase teve início após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos no Allianz Parque, em 6 de novembro. Desde então, o Verdão caiu diante de Mirassol e do próprio Peixe, além do empate sem gols com o Vitória, que fez a torcida voltar a vaiar o time, algo que não acontecia desde a eliminação na Copa do Brasil. O cenário repete a sequência negativa registrada entre as derrotas para Flamengo e Cruzeiro e o empate com o Mirassol, logo após o Mundial de Clubes.

Convocações pesam e irritam Palmeiras

Nos dois jogos mais recentes, o Palmeiras sofreu com diversos desfalques por causa da Data Fifa. Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Sosa e Vitor Roque só se reapresentaram poucas horas antes do duelo com o Vitória e começaram no banco. Gómez, Facundo e Roque entraram no segundo tempo, mas o desgaste ficou evidente. Abel não escondeu sua insatisfação com a situação.

“São jogadores que não podem jogar o jogo todo… Se para vocês isto é normal, para mim não é”, desabafou o técnico, ao comentar o risco físico dos atletas e citar o baixo rendimento recente de Flaco López.