Palmeiras faz história e conquista a Copa do Brasil Feminina

Com o resultado, o Palmeiras deu fim a invencibilidade da Ferroviária na temporada. Agora, as equipes voltam a se enfrentar pela semifinal do Campeonato Paulista Feminino. No domingo (23), os times duelam, às 11h, pelo jogo de ida da competição. A partida de volta ocorre no dia 4 de dezembro.

Consistente, a equipe feminina do Palmeiras fez história e conquistou pela primeira vez um título nacional em sua história. Nesta quinta-feira (20), as Palestrinas venceram a Ferroviária por 4 a 2, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela final da Copa do Brasil Feminina. Amanda Gutierres, duas vezes, Brena e Greicy Landázury marcaram para o Verdão. Andressa e Raquel, essa nos acréscimos, marcaram para Guerreiras Grenás ainda no primeiro tempo.

O JOGO

Um primeiro de intensidade e com três gols na Fonte Luminosa. O Palmeiras saiu na frente com Amanda Guetierres após cruzamento impecável de Raíssa Bahia, e depois com Brena, aproveitando o rebote de Luciana dentro da pequena área. Por outro lado, a Ferroviária levou perigo em investidas de Júlia Beatriz, mas conseguiu o gol na bola parada, com bom cabeceo de Andressa. As Guerreiras Grenás, no entanto, deixaram o primeiro tempo em desvantagem, enquanto o Palmeiras dominou a posse de bola e levou vantagem no placar.

Mesmo com a diferença no placar, as Palestrinas não baixaram a guarda no segundo tempo. Logo aos quatro minutos do segundo tempo, Amanda Gutierres balançou as redes em cobrança de pênalti. No entanto, o lance da penalidade aconteceu após a técnica Rosana Augusto solicitar revisão da arbitragem e pedir pênalti em cima de Tainá Maranhão. Após pedido de desafio, a arbitragem confirmou a infração. Depois do triunfo palmeirense, a Ferroviária sentiu demais o gol e encontrou dificuldades para atacar.

O time da Ferroviária teve dificuldades para criar situações de gols, apesar do jogo em transição. Do outro lado, a equipe de Rosa Augusto foi consistente na parte defensiva. Além disso, deu fim a esperança das adversárias, aos 34 minutos. Greicy Landázury aproveitou da zaga das Guerreiras Grenás e marcou um golaço. As donas da casa, entretanto, tiveram um suspiro nos acréscimos. Raquel aproveitou cruzamento e bateu de primeira diminuir a diferença, mas sem tempo para buscar um empate.

A campanha do Palmeiras

O Palmeiras iniciou sua campanha na terceira fase. Aliás, o Verdão goleou em todos os jogos, marcou 20 gols e sofreu apenas dois. As Palestrinas venceram o Avaí/Kindermann no primeiro jogo por 4 a 0, fora de casa. Na sequência, eliminaram o América-MG, por 3 a 0, e o Sport, por 5 a 0, ambos em Barueri. A classificação para a final veio no clássico contra o São Paulo, com triunfo por 4 a 0. Na grande decisão, o time de Rosana Augusto fez 4 a 2 sobre a Ferroviária.